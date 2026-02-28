Tish Cyrus und Dominic Purcell turteln verliebt in Malibu

Tish Cyrus (58) und Dominic Purcell (56) wurden jetzt verliebt bei einem Ausflug in Malibu gesichtet. Das Ehepaar war laut Just Jared am Pacific Coast Highway unterwegs, wo sie sich bei einem Spaziergang am Meer eng umschlungen zeigten. Der 56-jährige "Prison Break"-Star legte dabei liebevoll seine Arme um die Schultern seiner 58-jährigen Frau und küsste sie, während Tish ihre Hände zärtlich über seinen Rücken und seine Taille strich. Die beiden wirkten völlig entspannt und verliebt, während sie die Aussicht auf die Wellen genossen.

Für Tish und Dominic ist es einer der seltenen öffentlichen Auftritte zu zweit, der zeigt, wie vertraut die beiden mittlerweile miteinander wirken. Das Paar hatte seine Beziehung erst 2022 offiziell gemacht, bevor es bereits im August 2023 den Schritt vor den Traualtar wagte. Zuvor war Tish lange mit Country-Star Billy Ray Cyrus (64) verheiratet, die Scheidung folgte 2022. Nach dem Liebes-Neustart mit Dominic war immer wieder über Spannungen innerhalb der berühmten Patchwork-Familie spekuliert worden.

Bereits zuvor hatte Tish im Podcast "The Squeeze" verraten, wie hart die Zeit nach der Trennung von Billy für sie war. Neben der Scheidung von ihrem langjährigen Mann musste sie auch noch den Verlust ihrer Mutter Loretta Finley im Jahr 2020 verkraften. Dabei gestand Tish, dass sie unter enormen Angstzuständen litt: "Es war die härteste Zeit, die ich je durchgemacht habe." Erst als sie ihren heutigen Ehemann Dominic traf, fühlte sie sich wieder sicher. Tish scheint mit Dominic also endlich ihr Glück gefunden zu haben.

Instagram / tishcyruspurcell Tish Cyrus und Dominic Purcell

ActionPress Tish Cyrus und Dominic Purcell auf ihrer Hochzeit, August 2023

Getty Images Tish Cyrus bei den Grammys 2024