Darüber streiten Ekaterina Leonova und ihr neuer Partner

Ekaterina Leonova (38) und ihr Partner Ilya Viarmenich leben seit Januar gemeinsam in ihrem neuen Haus in Brühl, das sie im Dezember erworben haben. Während die Let's Dance-Profitänzerin sich auf die 19. Staffel der RTL-Show vorbereitet, die am Freitag startet, kümmert sich Ilya um die Renovierungsarbeiten. Doch der Alltag als Paar bringt unerwartete Herausforderungen mit sich. Im Gespräch mit Bild verrät die 38-Jährige: "Ich war selbst überrascht, wie schwer es mir fällt, Kontrolle abzugeben. Manchmal streiten wir tatsächlich darum, wer den Abwasch machen darf, nicht wer ihn machen muss." Bei der Ordnung ist die Sache hingegen klar geregelt – Ekaterina bezeichnet sich selbst scherzhaft als "kleiner Monk", weil sie sehr ordentlich ist.

Die Tänzerin und der Choreograf lernten sich vor anderthalb Jahren im Phantasialand in Brühl kennen. Ekaterina hatte dort einen Gastauftritt, Ilya war als Choreograf tätig. Seitdem zeigt die gebürtige Russin ihre Beziehung bewusst öffentlich. "Früher habe ich mein Privatleben komplett privat gehalten, weil ich dachte, das sei der beste Weg. Allerdings sind dadurch viele Geschichten entstanden, die nicht immer schön und teilweise sogar verletzend waren. Deshalb habe ich diesmal entschieden, es anders zu machen und offen dazu zu stehen", erklärt sie gegenüber Bild. Im November teilte sie auf Instagram ein Foto mit den Worten: "Fazit: Am 07.10.2024 habe ich meinen Traummann kennengelernt, am 07.10.2025 habe ich mein Traumhaus kennengelernt."

Seit 2013 steht Ekaterina – mit zwei Staffeln Unterbrechung – auf dem Parkett von "Let's Dance" und hat bereits viermal den Sieg geholt. Zuletzt gewann sie mit Verona Pooths (57) Sohn Diego die Show. Am Freitag erfährt sie in der Kennenlernshow, welchem Promi sie in der neuen Staffel das Tanzen beibringen darf. "Wenn ich eine Staffel beginne, denke ich nie an den Sieg. Mein Fokus liegt darauf, das Beste aus den Tänzen herauszuholen", verrät sie. Nicht umsonst trägt die Profitänzerin den Spitznamen "Der General". Für sie ist die Show längst mehr als nur ein Job: "Das Team ist meine zweite Familie."

Anzeige Anzeige

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und Ilya Viarmenich, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, Tänzerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Verona Pooth, Diego Pooth und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance" 2025

Anzeige