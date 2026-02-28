Heiße ESC-Probe: Sarah Engels performt in feuerrotem Outfit

Sarah Engels (33) sorgt schon vor dem großen Showabend für ordentlich Zündstoff: Nur wenige Stunden vor dem deutschen Eurovision Song Contest-Vorentscheid in Berlin zeigt sich die Sängerin bei den Proben in einem knallroten Outfit – perfekt abgestimmt auf ihren Wettbewerbssong "Fire". Auf Instagram gewährt Sarah ihren Fans einen Blick hinter die Kulissen und teilt einen Clip, in dem sich eine Aufzugtür öffnet und sie gemeinsam mit ihren Tänzerinnen zum Vorschein kommt. "Ihr habt Feuer für den Eurovision Song Contest bestellt?" steht in dem Video in großen Lettern, wie die Musikerin dort präsentiert.

In dem Social-Media-Clip stellt Sarah klar, dass sie bereit ist, die Bühne in ein Flammenmeer zu verwandeln. "Bitteschön. Heute um 20:15 Uhr live im Ersten. Mit eurer Hilfe können wir FIRE vielleicht nach Wien bringen", schreibt sie zu dem Video. Ihr Look ist ein echter Hingucker: Das Outfit der Sängerin leuchtet in kräftigem Feuerrot, während ihre Tänzerinnen komplett in Schwarz gekleidet sind – ein starker Kontrast, der sie wie eine lebendige Flamme inmitten der Dunkelheit wirken lässt. Für das "Eurovision Song Contest – Das deutsche Finale 2026" hat der SWR insgesamt neun Acts ausgewählt. Durch den Vorentscheid führen Barbara Schöneberger (51) und Hazel Brugger (32).

Sarah wurde einst durch Deutschland sucht den Superstar bekannt und hat sich seitdem als Sängerin etabliert. Für den ESC-Vorentscheid kann sie auf die Unterstützung ihrer Familie zählen: Ihr Mann und die beiden Kinder sollen sie nach Möglichkeit vor Ort in Berlin begleiten. Mit ihrer Familie an der Seite fühlt sich die zweifache Mutter erst richtig stark, wie sie im Vorfeld verriet. Am Abend wird sich zeigen, ob Sarah mit "Fire" die Jury und das Publikum überzeugen und Deutschland beim Eurovision Song Contest in Wien vertreten kann.

Imago Sarah Engels bei der Aids Gala im Musical Dome Köln, Dezember 2025

Imago Moderatorin Barbara Schöneberger bei der NDR Talk Show am 5.12.2025 in Hamburg Lokstedt

Getty Images Julian und Sarah Engels, Dezember 2024

