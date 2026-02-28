Nach Gewichtsverlust: Demi Moore ist kaum wiederzuerkennen

Demi Moore (63) sorgt in Italien für Aufsehen! Die Schauspielerin zeigte sich bei der Mailand Fashion Week mit einem radikal neuen Look und wirkte nach ihrem jüngsten Gewichtsverlust fast wie verwandelt. Bei der Präsentation der Herbst-/Winterkollektion von Gucci im Palazzo Delle Scintille tauschte Demi ihre ikonische, hüftlange Mähne gegen einen frechen, superglatten Wet-Look-Bob ein. Komplett in schwarzem Leder, in High Heels und mit ihrem Mini-Chihuahua Pilaf im Arm zog die Hollywoodgröße alle Blicke auf sich. Sie ließ Fans staunen, wie sehr sich ihr Auftreten verändert hat.

Hairstylist Dimitris Giannetos verriet im Gespräch mit dem Magazin People, welche Idee hinter der Typveränderung steckt: "Ich wollte Demi für Demnas Show einen sehr gewagten und modischen Look verpassen. Er ist von den Silhouetten der neuen Kollektion inspiriert." Für ihn passte ein kurzer Bob, der knapp über die Schultern fällt und dank der glatten, nassen Textur wie frisch aus der Dusche wirkt, perfekt zu ihrem neuen, deutlich schmaleren Erscheinungsbild. Demis komplettes Show-Outfit stammt aus der Feder von Gucci-Kreativdirektor Demna Gvasalia und wurde von Starstylist Brad Goreski (48) zusammengestellt. Die Schauspielerin trug eine taillierte Lederjacke, eine schmale Lederhose, schwarze Stilettos, eine passende Handtasche und große, dunkle Sonnenbrille.

Im Interview mit dem Blatt erinnerte sich die Ex-Ehefrau von Bruce Willis (70) daran, wie sehr sich ihre Looks im Laufe der Jahre verändert haben. "Ich mag es, mir Spielraum zu lassen", erzählte sie und betonte, ihr Haar habe "viele Leben gelebt". Besonders prägend war für sie der Buzz Cut für den Film "Die Akte Jane", den sie als "wahrscheinlich die aufschlussreichste Erfahrung" bezeichnete, weil er ihre Sicht auf Schönheit veränderte und ihre Wertschätzung für ihre Haare vertiefte. Trotz aller Experimente kehrte die Schauspielerin privat immer wieder zu ihrer langen Mähne zurück, die sie wegen ihrer Schlichtheit liebt. "Es fühlt sich am meisten wie ich selbst an", erklärte Demi und beschrieb das Gefühl, wenn ihre Haare bis über die Hüften fallen, als "wie nach Hause kommen".

Getty Images Schauspielerin Demi Moore mit Hund, Februar 2026 in Mailand

Getty Images Demi Moore mit Hund, Februar 2026 in Mailand

Getty Images Demi Moore bei der LACMA Art+Film Gala 2025 in Los Angeles

