Nahbare Prinzessin Kate: "Eine Prinzessin der Herzen"

Prinzessin Kate (44) hat bei einem Besuch in der Oriel Davies Gallery in Newtown in Wales einmal mehr ihre herzliche und nahbare Art unter Beweis gestellt. Die Prinzessin von Wales besuchte am Donnerstag, den 26. Februar, die Galerie für zeitgenössische Kunst und konzentrierte sich dabei vor allem auf ein Projekt, das sich für die Förderung des Wohlbefindens von Kindern und Jugendlichen in der Region einsetzt. Besonders emotional wurde es während eines Kunst-Workshops, als die siebenjährige Leman Wetti der dreifachen Mutter eine selbstgemachte Kette überreichte und diese ihr sogar umlegte. Die Begegnung brachte Kate sichtlich zum Strahlen und begeisterte unzählige Royal-Fans weltweit.

Die besondere Begegnung teilte Kate später auch auf ihrem Instagram-Profil. Zu dem Video schrieb sie: "Vielen Dank für die Halskette!" Im Netz erntete die Ehefrau von Thronfolger William dafür zahlreiche begeisterte Kommentare. "Die Prinzessin von Wales ist ein so wunderbarer, warmherziger und einfühlsamer Mensch. Kinder spüren sofort, wenn jemand ein gütiges und sanftes Herz hat und alle Kinder, die ihr begegnen, fühlen sich von ihrer Herzlichkeit angezogen", schrieb ein User, wie Bunte berichtet. Andere kommentierten: "Das ist so zuckersüß", "Was für eine schöne Geste! Man merkt, dass Kate Kinder hat" oder "Die Prinzessin von Wales ist so natürlich und wundervoll im Umgang mit Kindern".

Abseits dieses Termin-Highlights bleibt der familiäre Bezug ein fester Teil von Kates öffentlichem Wirken. Die dreifache Mutter zeigt bei Begegnungen mit Kindern regelmäßig große Aufmerksamkeit und Geduld. Die 44-Jährige, die mit William die Kinder George, Charlotte und Louis großzieht, konnte bei dem Termin ihre Empathie und Nahbarkeit einmal mehr zum Ausdruck bringen. Ob bei glamourösen Gala-Veranstaltungen, Staatsbesuchen im Ausland oder bei Projekten wie diesem in Wales – Kate weiß stets, wie sie die Herzen der Menschen erreicht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate besucht die Castle Hill Academy zum Children’s Mental Health Week 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate in Stirling, Schottland

Anzeige Anzeige

Imago Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder beim Gottesdienst in der Westminster Abbey im Dezember 2025