Prinz Williams liebevoller Spitzname für Queen Elizabeth

Prinz William (43) hat seiner Großmutter Queen Elizabeth II. (†96) als kleines Kind einen rührenden Spitznamen gegeben, der nun ans Licht gekommen ist. Wie die neue Sonderausgabe des Magazins Hello! berichtet, nannte der Prinz von Wales die verstorbene Monarchin damals "Gary". Zu einer amüsanten Situation kam es, als William im Buckingham-Palast hinfiel und lautstark nach "Gary" rief. Ein verwirrter Gast, der sich in der Nähe aufhielt, fragte daraufhin, wer diese Person sei. Die Queen eilte schnell zu ihrem Enkel, hob ihn auf und erklärte dem Gast die Situation mit den Worten: "Oh, ich bin Gary. Er hat noch nicht gelernt, 'Granny' zu sagen."

Die besondere Beziehung zwischen Elizabeth und William ging weit über solche kindlichen Momente hinaus. Als Teenager besuchte der Prinz seine Großmutter regelmäßig zum Tee in Windsor, während er das nahegelegene Eton College besuchte. Bei diesen Treffen führten die beiden laut Hello! herzliche Gespräche über die Rolle, die William eines Tages als König übernehmen würde. "Ich konnte meinen eigenen Weg erkunden, verstehen und ein wenig formen", verriet er später in einer Sky-Dokumentation. "Ich bin sehr dankbar für diesen Schutz und schätze ihn sehr."

Kürzlich sprach Prinz William in der Sendung The Reluctant Traveler über seine wachsende Nähe zu seinen Großeltern. Während die Beziehung in seiner Kindheit eher formell war, habe sie sich im Laufe der Jahre, insbesondere als seine Großeltern älter wurden, deutlich herzlicher entwickelt. Auch Williams kleiner Bruder Prinz Harry (41) ging in der Dokumentation "Elizabeth at 90: A Family Tribute" aus dem Jahr 2016 auf die Beziehung zu seiner Großmutter ein: "Man hat diesen enormen Respekt vor einem Vorgesetzten, und ich habe sie immer als meine Chefin gesehen, aber auch als Großmutter."

Getty Images Die Queen und Prinz William im Juni 2021

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz William

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Harry im Jahr 2013