Diskussion um Laura Müllers Brüste: Arzt meldet sich zu Wort

Laura Müller (25) hat kein Problem damit, ihr Leben öffentlich zu machen – inklusive ihrer körperlichen Veränderungen. Nachdem sie bereits im Vorfeld offen darüber gesprochen hatte, sich die Brust vergrößern lassen zu wollen, folgte der Eingriff schließlich zu Beginn dieses Jahres. Was danach kam, war eine Art inszeniertes Enthüllungsspiel: Wer das Ergebnis sehen wollte, musste zunächst zahlen – die Bilder erschienen zuerst ausschließlich hinter der Bezahlschranke ihrer Erotikplattformen. Erst Wochen später folgte der reguläre Instagram-Auftritt. Dort zeigte sie sich in einem Outfit, das die veränderte Silhouette bewusst betonte, und widmete den Post ihrem Chirurgen. "Der Mann mit den magischen Händen. Sechs Wochen nach der Operation und ich habe bei dir die beste Erfahrung gemacht."

Viele Nutzerinnen und Nutzer zeigten sich jedoch befremdet vom Anblick der operierten Brust – und formulierten das mit wenig Rückhalt. Dabei richteten sie ihre Kritik nicht nur gegen Laura selbst, sondern ebenso gegen den Chirurgen, der für das Ergebnis verantwortlich war. Kommentare wie "Da hat der Arzt die magischen Hände wohl zu Hause gelassen…" machten deutlich, dass manche das operative Ergebnis als misslungen betrachteten. Andere äußerten sich noch direkter und erklärten, anhand dieses Falls nun ganz sicher zu wissen, welche Klinik für sie nicht infrage komme. Der Chirurg meldete sich kurzerhand selbst zu Wort. "Es ist noch sehr früh! Nur sechs Wochen nach der Operation. Wartet einfach bis zur Dreimonatsmarke." Sein Verweis auf den noch laufenden Heilungsprozess ist aus medizinischer Sicht durchaus nachvollziehbar – nach Brustvergrößerungen braucht das Gewebe tatsächlich mehrere Monate, um sich vollständig zu setzen.

Trotz der Erklärung des Chirurgen ließen einige Kritiker nicht locker und warfen ihm vor, das Offensichtliche schönreden zu wollen: "Ich weiß, dass du das schreiben musst, weil du sie gemacht hast. Aber die Wahrheit ist: Die Brüste sind schrecklich", hieß es in einem weiteren Kommentar. Abseits der OP-Debatte teilt die Influencerin privat immer wieder Momente mit Ehemann Michael Wendler (53), hält den Fokus in ihren Netzauftritten aber meist auf ihren Alltag und Projekte. Wie sich das Erscheinungsbild ihrer Brust nach Ablauf der vom Arzt genannten drei Monate entwickeln wird, bleibt vorerst eine Frage der Zeit – bis dahin setzt Laura weiterhin auf direkte Updates an ihre Community.

ActionPress Laura Müller, Influencerin

Thomas Burg/ ActionPress Laura Müller in der TV-Show "Pocher vs. Wendler"

ActionPress Michael Wendler und Laura Müller bei den Dreharbeiten von DSDS

