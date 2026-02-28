Ozzy Osbourne posthum mit dem BRIT Lifetime Award geehrt

Ozzy Osbourne (†76), den Freunde und Fans liebevoll "Prince of Darkness" nannten, wird am 28. Februar posthum mit dem Lifetime Achievement Award bei den BRIT Awards 2026 geehrt. Der legendäre Black Sabbath-Frontmann, der im Juli vergangenen Jahres im Alter von 76 Jahren verstarb, wird für seinen einzigartigen Einfluss auf die weltweite Musiklandschaft ausgezeichnet, wie Daily Mail berichtet. Die Ehrung findet erstmals in Manchester statt, wo die prestigeträchtigen britischen Musikpreise nach 48 Jahren zum ersten Mal außerhalb Londons vergeben werden. Zu diesem besonderen Anlass wird die Zeremonie mit einer spektakulären All-Star-Rock-Tribute-Performance beendet, die von Robbie Williams (52) angeführt wird.

Robbie wurde persönlich von Ozzys Witwe Sharon (73) gebeten, Teil der Show zu sein, da er ein langjähriger Fan der Musik und ein Freund der Familie ist. Die von Sharon kuratierte Performance wird ein spezielles Arrangement von "No More Tears" beinhalten, dem Titeltrack von Ozzys Multi-Millionen-Album aus dem Jahr 1991. Auf der Bühne wird Robbie von einer phänomenalen Aufstellung britischer und internationaler Musiker begleitet, darunter Ozzys langjähriger Lead-Gitarrist Zakk Wylde sowie Adam Wakeman, Robert Trujillo (61) und Tommy Clufetos. Stacey Tang, Vorsitzende des BRIT-Awards-Komitees 2026, würdigte Ozzy gegenüber Daily Mail als "mächtige Kraft in der modernen Musik", der mit seiner unverwechselbaren Stimme und einzigartigen Präsenz den Sound und Geist des Rock neu geformt habe.

Ozzy verstarb am 22. Juli 2025 in seinem Haus in Buckinghamshire, nur drei Wochen, nachdem er eine Abschiedsshow mit seinen Black-Sabbath-Bandkollegen im Villa Park in Birmingham gegeben hatte. Vor mehr als 42.000 Fans sagte er damals in seiner letzten Ansprache: "Ihr habt keine Ahnung, wie ich mich fühle – danke von ganzem Herzen." Die Verbindung des Musikers zu den BRIT Awards reicht bis ins Jahr 2008 zurück, als er die Verleihung gemeinsam mit seiner Familie – Sharon, Kelly (41) und Jack (40) – moderierte. Sharon, die merklich mitgenommenen Kinder und eine Schar von Rock-Größen, darunter Marilyn Manson (57) und Zakk, nahmen bei einer privaten Trauerfeier auf dem 250 Hektar großen Anwesen der Familie in Buckinghamshire Abschied von ihm.

Getty Images Ozzy Osbourne singt die Halbzeitshow eines NFL Spiels

Getty Images Robbie Williams performt bei der Auslosung der Fußball-WM 2026 im Kennedy Center in Washington D.C., Dezember 2025

Imago Ozzy OSbourne und Sharon, 2020

