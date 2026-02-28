Harter Start: Heidi Klum wurden Pillen zur Abnahme angeboten

Heidi Klum (52) blickt in ihrer Dokumentation "On & Off the Catwalk" auf die Anfänge ihrer Karriere zurück. Sie enthüllt, dass nicht alles so glamourös war, wie es von außen schien. Nach ihrem Sieg in einem Modelwettbewerb von Thomas Gottschalk (75) wurde sie über Nacht zum Star in Deutschland und gewann 300.000 Mark, mit denen sie sich ihre erste Wohnung kaufte. Doch hinter den Kulissen erlebte die junge Frau auch die Schattenseiten der Branche. "Damals sind große Kunden ganz anders mit einem umgegangen. Ich war nie so verzweifelt. Ich habe nie diese Pillen genommen, mit denen ich noch mehr abnehme", erinnert sich das Model.

Die Anfänge waren hart für Heidi, die sich 1992 bei "Model 92" in der Show "Gottschalk" gegen circa 30.000 Frauen durchgesetzt hatte. Große Namen der Modewelt wie Karl Lagerfeld (†85) glaubten nicht an sie. Als er auf Heidi angesprochen wurde, schoss er damals in einem Interview: "Heidi war nie in Paris, die kennt man nicht." Solche Aussagen hätten ihr nicht gutgetan, gibt sie zu. "Du bist sehr jung, du hörst dir diese Sachen an. Man hat natürlich dann Selbstzweifel", erinnert sich Heidi weiter. Auch dubiose Angebote habe sie erhalten: "Es wurden auch Dinner angeboten, wo ich dann zu Dinnern mit Kunden sollte, um über einen Job zu sprechen, wo es keinen Job gab am Ende des Tages. Das war schon unseriös hier und da."

Heidi hat sich von den Pillenangeboten und den Zweifeln anderer jedoch nicht beirren lassen. Seit ihrem Durchbruch hat sie eine beeindruckende Karriere hingelegt und ist heute eine der erfolgreichsten deutschen Persönlichkeiten im internationalen Showgeschäft. Die erste Wohnung, die sich das Germany's Next Topmodel-Gesicht von seinem Preisgeld aus Thomas Gottschalks Show kaufte, besitzt Heidi übrigens immer noch. Privat ist die Fashionikone seit 2019 mit Tokio Hotel-Star Tom Kaulitz (36) verheiratet und ist Mutter von vier Kindern. Zwei von diesen, Leni Klum (21) und Henry Samuel (20), sind mittlerweile selbst als Model tätig.

Getty Images Model Heidi Klum, Januar 2026

MEYER,THOMAS Heidi Klum und Thomas Gottschalk im Jahre 1999

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Kindern Johan, Leni und Henry im August 2025