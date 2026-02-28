Lily Collins spricht offen über ihre Essstörung und Heilung

Lily Collins (36) hat sich erneut zu ihrer Essstörung geäußert und dabei betont, wie wichtig es für sie ist, offen über ihre Erfahrungen zu sprechen. Die 36-jährige Schauspielerin kämpfte bereits in ihrer Jugend mit einer Essstörung und spielte später im Netflix-Film "To The Bone" eine Frau, die mit Magersucht zu kämpfen hat. Anlässlich der Eating Disorder Awareness Week teilte die "Emily In Paris"-Darstellerin auf Instagram mit, dass das öffentliche Sprechen über ihre Erkrankung "eine der beängstigendsten, aber lohnendsten Erfahrungen" ihres Lebens gewesen sei. Die Britin machte deutlich, dass ihre Genesung nach wie vor ein fortlaufender Prozess sei, und hofft, dass ihre Geschichte anderen Menschen helfen kann, die durch ähnliche Erfahrungen gehen.

In ihrem Instagram-Post schrieb die Tochter von Phil Collins (75), dass sie sich für mehr Bewusstsein und Verständnis im Umgang mit Essstörungen einsetze, damit niemand in Stille oder Scham leiden müsse. "Genesung sieht für jeden anders aus und ist ein fortlaufender Prozess", erklärte sie gegenüber ihren Followern. Die Schauspielerin betonte, dass sie durch Organisationen und Filme wie "To The Bone" gelernt habe, sich mit anderen zu verbinden, die ähnliche Erfahrungen teilen. "Wenn ich jedes Mal, wenn ich meine Geschichte teile, auch nur einer Person auf ihrem Genesungsweg helfe, ist es das mehr als wert", schrieb sie weiter. In einem früheren Interview mit Harper's Bazaar hatte Lily erklärt, dass es ihr damals darum ging, sich "in Kontrolle" zu fühlen.

Der Wunsch nach einer eigenen Familie war letztendlich der Grund, der Lily dazu bewegt hatte, Hilfe zu suchen. In einem Interview mit US Weekly verriet sie, dass sie sich Kinder wünschte und nicht wollte, dass ihre Essstörung zu einem Problem in dieser Hinsicht wird. "Ich wollte nicht, dass das etwas ist, was ich in diese Zukunft mitbringe", sagte sie damals. Im vergangenen Jahr ging ihr Traum in Erfüllung: Lily und ihr Ehemann Charlie McDowell (42) wurden über eine Leihmutter Eltern einer Tochter namens Tove Jane. Die Schauspielerin ist seit 2019 mit dem Filmemacher verheiratet.

Getty Images Lily Collins bei der Netflix-Premiere von "Emily in Paris"

Imago Schauspielerin Lily Collins bei der New Yorker Fashionweek, September 2025

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und ihr Mann Charlie McDowell mit ihrer Tochter Tove, Februar 2025

