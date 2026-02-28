Was geht da? Henna ließ sich Yasin Mohameds Namen tätowieren

Yasin Mohamed (34) und Henna Urrehman heizen die Gerüchte um eine mögliche Beziehung weiter an. Nachdem die beiden Realitystars in den vergangenen Wochen immer wieder zusammen gesehen wurden, sorgt nun ein neues Detail für Aufsehen. In seiner Instagram-Story veröffentlicht Yasin jetzt ein Video von Hennas Handgelenk, auf dem sein Name "Yasin" in feiner Schrift zu lesen ist. Dazu markiert er die Reality-Darstellerin und setzt einen Herzaugen-Smiley hinter ihren Namen. Henna lässt das nicht unkommentiert, repostet den Clip direkt in ihrer eigenen Story – und legt mit einer frechen Frage nach.

Henna schreibt zu dem mittlerweile gelöschten Tattoo-Clip: "Namen vom Keiler tätowieren? Ja oder nein?" In den vergangenen Wochen hatten die beiden TV-Gesichter bereits mehrfach für Aufsehen gesorgt, weil sie offenbar immer wieder Zeit miteinander verbrachten. So zeigte sich Henna in ihrer Story plötzlich in einem Pulli, den viele Follower für ein Kleidungsstück von Yasin hielten. Außerdem posteten beide unabhängig voneinander Eindrücke aus scheinbar identischen Restaurants – was die Fans zu der Vermutung brachte, dass sie sich dort gemeinsam aufhielten. Offiziell bestätigt haben Henna und Yasin eine Liaison bisher allerdings nicht.

Die Are You The One?-Bekanntheit hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach angedeutet, dass zwischen ihr und Yasin mal etwas lief. Vor rund drei Wochen lenkten die beiden dann mit gemeinsamen Restaurantbesuchen und auffällig ähnlichen Story-Posts die Aufmerksamkeit der Community auf sich. Sogar ein gemeinsames Foto machte die Runde: Der TV-Casanova und Henna saßen eng beieinander, lachten in die Kamera und hörten zusammen mit nur einem Paar Kopfhörer Musik. Während die Fans darin schon ein Liebes-Comeback witterten, hielten sich die beiden mit klaren Worten zurück.

Instagram / hennschka, Instagram / yasin__11_ Collage: Henna Urrehman und Yasin Mohamed

Instagram / yasin__11_ Hennas "Yasin"-Tattoo, Februar 2026

Instagram / Yasin Mohamed Henna und Yasin Mohamed, Februar 2026