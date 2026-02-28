Achtung Spoiler: So endet vierte Staffel von "Bridgerton"

Die vierte Staffel von Bridgerton endet mit einem Happy End für Benedict Bridgerton und Sophie Bridgerton. Das frisch vermählte Paar besiegelt seine Ehe mit einem Kuss in einer überraschenden Hochzeitsszene, die nach den Credits von Episode acht zu sehen ist. Die Trauung findet auf dem Landsitz My Cottage statt, wo ihre Beziehung einst begonnen hat. Anthony Bridgerton steht seinem Bruder als Trauzeuge zur Seite, während Sophies Freund Alfie sie zum Altar führt. Doch der Weg dorthin war alles andere als einfach: Benedict und Sophie mussten Standesschranken, drohende Gefängnisstrafen, geheime Identitäten und die Intrigen von Sophies Stiefmutter Araminta Gun überwinden, bevor sie ihre Liebe offiziell besiegeln durften.

Der entscheidende Durchbruch gelingt, als die Bridgertons herausfinden, dass Araminta Lord Penwoods Testament manipuliert hat. Sophie hatte die ganze Zeit über eine Mitgift von 20.000 Euro, die ihre Stiefmutter ihr vorenthalten und stattdessen ihrer eigenen Tochter Rosamund zugeschlagen hatte. Mit Hilfe von Lady Alice Mondrich und Lady Danbury gelingt es, Sophie als Miss Sophie Gun, die Cousine von Lord Penwood, vor Königin Charlotte zu präsentieren. Die Königin durchschaut zwar die Täuschung, ist aber charmant genug, um mitzuspielen und Sophie offiziell anzuerkennen. "Sie hätte einen wunderbaren Diamanten abgegeben", urteilt die Königin schließlich und gibt damit ihren Segen für die standesgemäße Hochzeit mit Benedict.

Während Benedict und Sophie ihr Glück finden, durchlaufen auch andere Charaktere bedeutende Veränderungen. Penelope Bridgerton legt ihre Rolle als Lady Whistledown nieder, doch im Finale taucht eine neue Ausgabe der Gesellschaftszeitung auf – offenbar hat jemand anderes die Feder übernommen. Lady Danbury bereitet ihre Abreise vor, um die Welt zu bereisen und ihr Ahnenerbe in Sierra Leone zu besuchen, wobei Showrunnerin Jess Brownell betont, dass die beliebte Figur zurückkehren wird. Francesca Stirling trauert noch immer um ihren verstorbenen Ehemann John und erklärt, dass sie ihre "große Liebe" bereits hatte. Auch Eloise ist noch nicht bereit für die Ehe, obwohl sie langsam ihre Perspektive ändert und ihrer Schwester Hyacinth rät, sich der Liebe nicht aus Angst zu verschließen.

Anzeige Anzeige

LIAM DANIEL/NETFLIX Luke Thompson als Benedict Bridgerton in "Bridgerton"

Anzeige Anzeige

Netflix Eloise Bridgerton und Penelope Featherington in Staffel 4, Folge 4

Anzeige Anzeige

Liam Daniel/Netflix Yerin Ha als Sophie Beckett und Luke Thompson als Benedict Bridgerton in "Bridgerton" Staffel 4

Anzeige