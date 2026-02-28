Auch Maddox legt "Pitt" ab: Brads Freund kritisiert Angelina

Seit Jahren herrscht Krieg zwischen Brad Pitt (62) und Angelina Jolie (50). Jetzt macht ein Freund des Schauspielers dessen Ex schwere Vorwürfe, nachdem Maddox Jolie-Pitt (24) in neuen Filmcredits den Namenszusatz "Pitt" gestrichen hat. In den Angaben zu dem Projekt "Couture" taucht er nur noch als Maddox Jolie auf. Der Bekannte wetterte gegenüber TMZ: "Es ist traurig – dies ist ein Paradebeispiel dafür, wie eine erfolgreiche Kampagne zur Zerstörung einer Familie aussieht."

Hintergrund des Bruchs soll unter anderem ein Vorfall zwischen Brad und Angelina an Bord eines Flugzeugs im Jahr 2016 sein. Ermittlungen entlasteten den Hollywoodstar jedoch, doch seither herrscht Krieg. Der Namensschritt von Maddox reiht sich ein: Seine Schwester Shiloh (19) ließ ihren Namen an ihrem 18. Geburtstag im Mai 2024 offiziell ändern. Auch Vivienne (17) wurde im Broadway-Stück The Outsiders als Vivienne Jolie geführt und Zahara (21) stellte sich 2023 bei einem Sorority-Event als "Zahara Marley Jolie" vor.

Trotz der langjährigen Distanz hofft Brad laut Insidern weiterhin auf eine Annäherung mit den Jüngsten. "Er ist verzweifelt und will einen letzten Versuch, mit den Teenagern zusammenzukommen", erklärte eine Quelle. Gleichzeitig plane Angelina demnach, Los Angeles zu verlassen, sobald die Zwillinge volljährig sind. "Sie hat mehrere Ziele im Ausland im Blick" und "sie wird sehr glücklich sein, wenn sie Los Angeles verlassen kann", behauptete ein Informant.

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt mit Sohn Maddox, Oscarverleihung 2013

TORU YAMANAKA / AFP / Getty Images Angelina Jolie, Brad Pitt und ihre sechs Kinder am Flughafen in Tokio, 2011

Getty Images Shiloh, Zahara, Angelina Jolie, Vivienne, Maddox und Knox, 2021

