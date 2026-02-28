Platinblond: Hazel Brugger überrascht beim ESC-Vorentscheid

Hazel Brugger (32) sorgt beim Finale des deutschen ESC-Vorentscheids am Freitagabend in Berlin für eine echte Überraschung. Die Moderatorin zeigt sich mit einem völlig neuen Look: einem platinblonden Bob. Ihre Haare sind nicht nur deutlich kürzer geschnitten als sonst, sondern auch hellblond gefärbt. Gemeinsam mit Barbara Schöneberger (51) führt Hazel durch die Show, die mit 15-minütiger Verzögerung begann, nachdem die ARD zuvor aus aktuellem Anlass einen "Brennpunkt" zur Lage im Nahen Osten ausgestrahlt hatte. Die neue Frisur wird prompt zum Gesprächsthema des Abends.

Auf Instagram teilt Hazel ein Bild mit Barbara, auf dem ihre neue Frisur gut zu erkennen ist. Die Reaktionen der Fans lassen nicht lange auf sich warten: Viele feiern die Verwandlung enthusiastisch und schwärmen vom neuen Style. "Cooler Look", schreibt ein User. "Tolle neue Frisur, Hazel. Steht dir richtig gut", kommentiert ein weiterer Fan. Besonders kreativ werden einige mit ihren Vergleichen: "Liebe die Draco-Malfoy-Haare" und "Hazel Targaryen" ist in den Kommentaren zu lesen. Doch es melden sich auch kritische Stimmen zu Wort: "Ach Mensch. Was soll die doofe Haarfarbe? Passt null und die Haare sind gestorben. Komplett." Ein anderer äußert sich zurückhaltender: "Die Frisur ist interessant."

Das Finale des ESC-Vorentscheids wurde an diesem Abend mit viel Glamour und großer Vorfreude erwartet. Neben Hazels neuer Frisur sorgten auch die Kandidaten für Aufsehen, die um die Chance kämpfen, Deutschland beim Eurovision Song Contest zu vertreten. Eine der Teilnehmerinnen ist Sarah Engels (33), die mit ihrem Song "Fire" antritt und bereits bei den Proben in einem feuerroten Outfit auffiel. Die Show verspricht einen unterhaltsamen Abend voller Musik und Highlights, bei dem nicht nur die Kandidaten, sondern auch die Moderatoren im Rampenlicht stehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / hazelsgonnahaze Hazel Brugger und Barbara Schöneberger, Februar 2026

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Hazel Brugger, Comedienne

Anzeige Anzeige

Imago Sarah Engels bei der Aids Gala im Musical Dome Köln, Dezember 2025