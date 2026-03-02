Actor Awards: Diese Stars räumten den begehrten Preis ab

Die Screen Actors Guild Awards (SAG Awards) haben einen neuen Namen bekommen – und werden ab sofort als Actor Awards verliehen. Am 1. März wurden im Shrine Auditorium & Expo Hall in Los Angeles die besten schauspielerischen Leistungen des vergangenen Jahres in Film und Fernsehen geehrt. Moderiert wurde die Zeremonie von Kristen Bell (45), die bereits im Vorfeld versprochen hatte, dass die Veranstaltung einen "ultimativen Glow-up" erhalten würde. Zu den Nominierten gehörten hochkarätige Stars wie Timothée Chalamet (30) für "Marty Supreme", Leonardo DiCaprio (51) und Benicio Del Toro (59) für "One Battle After Another", Emma Stone (37) für "Bugonia", Ariana Grande (32) für Wicked: For Good sowie Jacob Elordi (28) für "Frankenstein". Die Verleihung wurde ab 20 Uhr Ortszeit live auf Netflix übertragen.

Im TV-Bereich konkurrierten erfolgreiche Serienproduktionen um die begehrten Trophäen. In den Drama-Kategorien waren unter anderem The White Lotus mit Parker Posey (57), Walton Goggins (54) und Aimee Lou Wood (32) nominiert, ebenso "Severance" mit Britt Lower und "The Diplomat" mit Keri Russell (49). Bei den Comedy-Serien kämpften Only Murders in the Building mit Martin Short (75), "The Studio" mit Catherine O'Hara (†71), Kathryn Hahn und Seth Rogen (43) sowie "Hacks" mit Jean Smart (74) um die Auszeichnungen. Auch Jenna Ortega (23) war für ihre Rolle in Wednesday nominiert. Die Gewinner: Bester Film: "Sinners"; Bester Hauptdarsteller: Michael B. Jordan (39) in "Sinners"; Beste Hauptdarstellerin: Jessie Buckley (36) in "Hamnet"; Beste Nebendarstellerin: Amy Madigan (75) in "Weapons"; Bester Nebendarsteller: Sean Penn (65) in "One Battle After Another"; Beste Drama-Serie: "The Pitt"; Bester Schauspieler in einer TV-Serie: Owen Cooper in "Adolescence"; Beste Schauspielerin in einer TV-Serie: Michelle Williams (45) in "Dying For Sex"; Beste Comedy-Serie: "The Studio", Bester Schauspieler in einer Drama-Serie: Noah Wyle (54) in "The Pitt"; Beste Schauspielerin in einer Drama-Serie: Keri Russell in "The Diplomat"; Beste Schauspielerin in einer Comedy-Serie: Catherine O’Hara in "The Studio"; Bester Schauspieler in einer Comedy-Serie: Seth Rogen in "The Studio"; Beste TV-Serie: "The Last of Us"; Beste Stunts: "Mission: Impossible – The Final Reckoning".

Harrison Ford (83) wurde im Rahmen der Veranstaltung mit dem Life Achievement Award der SAG-AFTRA-Gewerkschaft ausgezeichnet. Diese Ehrung wird jährlich an Schauspieler verliehen, die über Jahrzehnte hinweg einen legendären Einfluss auf die Filmindustrie ausgeübt haben. In der Vergangenheit ging diese prestigeträchtige Auszeichnung bereits an Hollywood-Größen wie Jane Fonda (88), Sidney Poitier (†94), Barbra Streisand (83), Morgan Freeman (88), Rita Moreno (94) und Dick Van Dyke (100). Die Actor Awards gelten als wichtiger Gradmesser vor den Oscars, die in diesem Jahr am 15. März stattfinden werden, da die SAG-AFTRA-Gewerkschaft zu den größten Voting-Organisationen in Hollywood zählt und viele Mitglieder auch in der Academy of Motion Picture Arts & Sciences vertreten sind.

Getty Images Michael B. Jordan mit zwei Actor Awards bei der 32. Verleihung im Shrine Auditorium in Los Angeles, 2026

Getty Images Jessie Buckley mit dem Preis für "Hamnet" bei den 32nd Annual Actor Awards in Los Angeles, 2026

Getty Images Michelle Williams mit ihrem Preis für "Dying For Sex" bei den 32nd Annual Actor Awards in Los Angeles

