Neuer Film: Diesen US-Präsidenten soll Tom Hanks bald mimen

Tom Hanks (69) kehrt zurück ins Weiße Haus – zumindest auf der Leinwand. Der oscarprämierte Schauspieler wird in dem Film "Lincoln in the Bardo" den ehemaligen US-Präsidenten Abraham Lincoln verkörpern. Bei dem Projekt handelt es sich um die Verfilmung des gleichnamigen Bestseller-Romans von George Saunders aus dem Jahr 2017. Wie das Branchenmagazin Deadline berichtet, befindet sich der Film derzeit in Produktion in London. Tom wird dabei als Real-Figur des 16. Präsidenten der Vereinigten Staaten zu sehen sein, während der Film selbst eine Mischung aus Realfilm und Stop-Motion-Animation darstellt.

Regie führt Duke Johnson, der 2015 bereits mit dem oscarnominierten Animationsfilm "Anomalisa" für Aufsehen sorgte. Das Drehbuch zu "Lincoln in the Bardo" stammt aus der Feder von Romanautor George Saunders höchstpersönlich. Im Zentrum der Geschichte steht die Beziehung zwischen Abraham Lincoln und seinem kürzlich verstorbenen elfjährigen Sohn Willie Lincoln. Produziert wird das Projekt unter anderem von Tom und Gary Goetzman für Toms Produktionsfirma Playtone sowie von Starburns Industries. Der Roman, der als Vorlage dient, wurde mit dem renommierten Booker Prize 2017 ausgezeichnet.

Tom hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Karriere hingelegt und war zuletzt in Filmen wie "The Phoenician Scheme", "Here" und "Freaky Tales" zu sehen. In diesem Sommer kehrt er zudem als Stimme des Cowboys Woody in Pixars "Toy Story 5" zurück. Außerdem steht er für "Greyhound 2", ein Kriegsdrama über den Zweiten Weltkrieg unter der Regie von Aaron Schneider, vor der Kamera. Der Schauspieler ist seit vielen Jahren verheiratet und Vater von vier Kindern. Die Figur Abraham Lincoln ist in der Popkultur weiterhin präsent: Zuletzt verkörperte Hamish Linklater den Präsidenten in der Apple-TV-Serie "Manhunt" aus dem Jahr 2024, während Daniel Day-Lewis (68) für seine Darstellung in Steven Spielbergs (79) "Lincoln" von 2012 den Oscar als bester Hauptdarsteller gewann.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Hanks, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Hanks, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Hanks, 2024 in Los Angeles