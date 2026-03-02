Stylist verrät: Haben Tom Holland & Zendaya etwa geheiratet?

Ihre Verlobung verlief bereits klammheimlich ab. Bis heute gaben Tom Holland (29) und sein Zendaya (29) kein konkretes Statement ab. Jetzt sollen die beiden Filmstars sogar schon verheiratet sein. Das behauptet Law Roach, ein alter Freund von Zendaya und ihr langjähriger Stylist, im Gespräch mit Access Hollywood. "Die Hochzeit hat bereits stattgefunden. Ihr habt es verpasst!", meint er mit einem Lächeln. Auf die überraschte Nachfrage der Reporterin betont er weiter: "Es ist absolut wahr!" Genaue Details wollte Law nicht verraten. Auch ließ er offen, ob er sich mit der Journalistin nur einen Spaß erlaubte oder sich Tom und Zendaya tatsächlich das Jawort gaben.

Allerdings würde seine Äußerung zu den Bildern von Ende Februar passen. Fotografen lichteten Zendaya bei einem Treffen mit dem Filmproduzenten Josh Liberman ab. Dabei war deutlich zu sehen, dass ihr funkelnder Verlobungsring einem schlichten Goldring weichen musste – dieser könnte durchaus ein Ehering sein. Die Fans waren sich im Netz bereits sicher, dass die US-Amerikanerin und der Brite vor den Traualtar getreten sind, ohne dass es jemand mitbekam. Passen würde es. Immerhin bestätigten sie ihre Verlobung nie direkt. Erst als Zendaya 2024 mit dem Klunker am Finger auf dem roten Teppich stand, wurde es offiziell.

Ein wenig überraschend dürfte die Hochzeit jetzt aber doch kommen. Denn in den vergangenen Monaten hieß es immer wieder, die Planung der Feier habe aufgrund der vollen Terminpläne keine Priorität. Im Juli 2025 war es ebenfalls Law, der E! News verriet: "Der Prozess hat noch nicht einmal begonnen. Zendaya arbeitet an so vielen Filmen. Sie dreht gerade den nächsten Teil von Dune, also ist sie damit unterwegs." Ein großes Geheimnis habe die 29-Jährige vor allem um ihr Hochzeitskleid gemacht. Bei dem Thema habe sie sich laut Law immer bedeckt gehalten. Zendaya sei eine "geheimnisvolle Braut".

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Holland und Zendaya, 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / tomholland2013 Tom Holland und Zendaya am "Spider-Man"-Set

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Holland und Zendaya, Juni 2019