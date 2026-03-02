Serkan Yavuz am Limit: Tochter Nova bringt ihn zur Weißglut

Serkan Yavuz (32) erlebt derzeit herausfordernde Zeiten als Vater. Der Realitystar ist Papa von zwei Töchtern und berichtete jetzt in seiner Instagram-Story, dass seine ältere Tochter Nova gerade eine besonders anstrengende Phase durchmacht. Die Kleine testet aktuell ihre Grenzen – und bringt ihren Vater damit regelmäßig an seine Belastungsgrenze. "Es ist wirklich alles ein Kampf", erklärte Serkan seinen Followern verzweifelt. Schon das Anziehen des Schlafanzugs ende in regelrechten Trotzanfällen: "Schlafanzug anziehen gestern ist ein Terror gewesen, sie hat wirklich so geweint, geschrien, was auch immer, nur weil sie ihren Schlafanzug nicht anziehen wollte, obwohl sie nicht mal ins Bett musste."

Auch bei Ausflügen nach draußen eskaliert die Situation regelmäßig. Serkan schilderte eine besonders frustrierende Szene mit dem Laufrad seiner Tochter: "Sie wollte unbedingt ihr Laufrad. Dann gehen wir raus, sie bekommt ihr Laufrad, stellt sich mit Absicht hin und sagt: 'Ich möchte das nicht.' Dann sage ich: 'Okay, dann gib es her.' Dann sagt sie: 'Nein.' Also, sie versucht alles so mit Absicht hardcore an die Grenze zu treiben." Der Podcaster hat das Gefühl, dass Nova bewusst das Gegenteil von dem macht, was er möchte – selbst bei den einfachsten Dingen. "Umso mehr ich etwas möchte, umso mehr zeigt sie mir bei den einfachsten Sachen: 'Nein, es läuft jetzt nicht so, wie du es möchtest. Ich zeige dir, wie laut ich schreien kann'", berichtete er. Laut Serkan erlebt auch Samira Yavuz (32) gerade Ähnliches mit ihrer Tochter. "Wow, alter, das war so wild. Ich war wirklich kurz verzweifelt. Ich weiß wirklich gerade nicht, was ich tun soll", fasst der zweifache Vater das Ganze zusammen.

Letztendlich zeigte sich der Influencer aber einsichtig: "Es sind halt Kinder, da kannst du nichts machen. Aber man kommt als Eltern schon an seine Grenzen." Trotz der aktuellen Herausforderungen im Familienalltag zieht der Podcaster hauptsächlich positive Energie aus der Zeit mit seinen Kindern. Für ihn steht fest: Egal wie schwierig eine Phase auch sein mag, das Lächeln seiner Töchter gibt ihm alles, was er braucht. "Darauf kommt es an: Diese zwei Mäuse lächeln zu sehen", betonte Serkan im Podcast "unReal". Seine Familie bleibt für ihn die größte Stütze – auch in den stürmischsten Zeiten.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz mit seinen Töchtern Nova und Valea

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz mit seiner Tochter Nova Skye Sya

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Februar 2026

