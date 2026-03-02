Heidi Klum müde in Doku: Ehemann Tom wollte "Sport" machen

Heidi Klum (52) plaudert in der TV-Doku "On & Off the Catwalk" aus dem Nähkästchen und lässt ihre Fans tief in ihr Privatleben blicken. In der zweiten Folge der Serie, die am Sonntagabend ausgestrahlt wurde, zeigte sich die 52-Jährige am Morgen nach einem Besuch ihres Ehemannes Tom Kaulitz (36) sichtlich müde. Der Grund für ihre Erschöpfung? Tom hatte offenbar andere Pläne als Schlaf. "Das ist alles Toms Schuld. Der wollte unbedingt 'Sport' machen", erklärte das Model vielsagend vor laufender Kamera. Auch der Tokio-Hotel-Gitarrist schien von der nächtlichen Aktivität erschöpft zu sein, wie Heidi kurz darauf in einem Video-Call verriet.

Bei dem besagten Videotelefonat hielt Heidi ihr Handy in die Kamera und gewährte den Zuschauern einen Blick auf ihren Ehemann. "Mein Mann liegt jetzt nackt im Bett. Ich weiß nicht, ob er das mag, wenn ich das jetzt zeige", sagte sie über das intime Telefonat. Die Szene zeigt einmal mehr, wie offen das Paar mit seiner Beziehung umgeht und wie sehr sie ihre Zuschauer an ihrem Leben teilhaben lassen. In der Doku wird deutlich, dass Heidi trotz ihres vollgepackten Terminkalenders mit bis zu zehn Terminen am Tag immer Zeit für ihren Mann findet, wie Bild berichtet.

Heidi und Tom sind seit 2019 verheiratet und zeigen sich regelmäßig verliebt in der Öffentlichkeit. Die Doku-Reihe begleitet die Modelmama durch ihren Alltag zwischen Fashion Weeks, Shootings und Familienzeit. Während der aufgezeichneten Zeit reiste Heidi unter anderem zur Paris Fashion Week, wo sie unter anderem auf dem Catwalk mit Stars wie Andie MacDowell (67) und Jane Fonda (88) unterwegs war und den Designer küsste. Auch ihre Tochter Leni kommt in der Serie zu Wort und gibt Einblicke in die Familiendynamik der Klums.

Getty Images Heidi Klum bei der Pre-GRAMMY Gala in Beverly Hills,

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Mai 2025

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Bambi-Verleihung in München, 2025