Kate Hudson enthüllt strenge Erziehungsmethoden ihrer Mutter

Kate Hudson (46) hatte es nicht leicht, sich im Filmbusiness einen Namen zu machen und das obwohl sie mit Goldie Hawn (80) und Kurt Russell (74) zwei Superstars als Eltern hat. Die Schauspielerin sprach jetzt im Podcast "Happy Sad Confused" über ihre strenge Erziehung und enthüllte, dass ihre berühmten Eltern ihr keinerlei Unterstützung für ihre Karriere gewährten. "Ich bin wirklich ehrlich zu dir: Ich bin in Los Angeles aufgewachsen, wo ich Kinder gesehen habe, die es einfach hatten, weil ihre Eltern ihnen alles gaben. Und ich hatte die entgegengesetzten Eltern", erklärte Kate. Die 46-Jährige betonte, dass Goldie und Kurt trotz des privilegierten Lebens der Familie klar machten, dass die Kinder sich ihren Lifestyle selbst verdienen müssten – denn sie hätten ihn nicht selbst erarbeitet.

Während viele ihrer Altersgenossen von ihren berühmten Eltern protegiert wurden, nahm Kate sich die Einstellung ihrer Eltern sehr zu Herzen. "Ich war wie: 'Nein, ich werde niemals von meinen Eltern abhängig sein'", erinnerte sie sich im Podcast. Die Schauspielerin, deren biologischer Vater der Musiker Bill Hudson (76) ist, wollte keine Jobs annehmen, die sie ihren Eltern zu verdanken hatte, und war sogar froh, dass sie deren Nachnamen nicht trug. "Als ich anfing, war ich so glücklich, dass mein Nachname Hudson war", verriet sie. Auch am Filmset galten strenge Regeln: "Wir mussten entweder arbeiten, wir mussten etwas tun, um uns zu verdienen, am Set zu sein, oder wir mussten wirklich allen aus dem Weg gehen", so Kate. Einfach nur herumhängen sei nicht erlaubt gewesen.

Heute erkennt Kate jedoch auch das große Privileg, mit dem sie aufgewachsen ist. "Hier sehe ich mein Privileg und meine Chance. Ich durfte aufwachsen, eingetaucht in das, was ich als die magischste Industrie des Planeten sehe. Und ich konnte es durch die Augen eines kleinen Mädchens sehen, wie alle arbeiten, um es möglich zu machen", erklärte die dreifache Mutter. Die enge Bindung zu Goldie, die einst bereits erkannte, dass ihre Tochter für die Bühne bestimmt ist, als Kate gerade einmal drei Jahre alt war, besteht bis heute. Zusammen mit ihrem Bruder Oliver Hudson (49) wuchs Kate in einem Haushalt auf, der zwar von Glamour geprägt war, aber eben auch von einer klaren Botschaft: Erfolg muss man sich selbst erarbeiten.

Imago Kate Hudson bei den Palm Springs International Film Awards 2026

Getty Images Goldie Hawn und Kurt Russell bei den Oscars 2025

Getty Images Kate Hudson, Critics' Choice Awards 2026