Conan O'Briens Schock: Reiners verstarben nach seiner Party

Conan O'Brien (62) hat den Schock über den Tod von Rob (†78) und Michele Reiner (†70) noch immer kaum verarbeitet. Das Ehepaar war am 13. Dezember vergangenen Jahres Gast auf der Weihnachtsfeier des Talkshow-Moderators, verabschiedete sich am Abend von ihm und seiner Frau – und wurde bereits am nächsten Tag tot in seinem Haus aufgefunden. "Ich denke, ich stand danach eine ganze Weile unter Schock. Ich meine, es gibt kein anderes Wort dafür. Es ist einfach sehr – es ist so schrecklich. Es ist einfach so schrecklich", erzählte Conan nun in einem Interview mit dem Magazin New Yorker.

Die Umstände des Todes machen die Tragödie noch erschütternder: Wie The Hollywood Reporter berichtete, hatte das Paar darum gebeten, ihren Sohn Nick (32) mit zur Party bringen zu dürfen. Dort geriet dieser in einen verbalen Streit mit Comedian Bill Hader (47), woraufhin die Familie die Feier gemeinsam verließ. Nur einen Tag später wurden Rob und Michele tot aufgefunden. Gerichtsmediziner von Los Angeles stellten fest, dass sie an "mehrfachen Verletzungen durch scharfe Gewalt" starben. Nick wurde wegen des Mordes an seinen Eltern angeklagt.

Conan, der in diesem Jahr die Oscar-Verleihung moderieren wird, sprach auch über seine enge Beziehung zu dem Paar. "Ich kannte Rob und Michele, und dann kamen wir ihnen immer näher. Meine Frau und ich haben sie oft gesehen, und sie waren einfach so liebenswerte Menschen", erinnerte sich der Moderator. Er würdigte zudem Robs beeindruckendes Schaffen als Regisseur: Sieben Filmklassiker habe dieser zu Lebzeiten geschaffen – eine außergewöhnliche Leistung. Besonders "Spinal Tap" habe seine Generation enorm beeinflusst. "Wenn das das Einzige gewesen wäre, was er je gemacht hätte", so Conan, hätte das bereits gereicht, um unvergessen zu bleiben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Conan O'Brien, Komiker

Anzeige Anzeige

Imago Rob Reiner und Michele Singer Reiner

Anzeige Anzeige

Imago Michele Reiner und Rob Reiner mit ihren Kindern Jake, Romy und Nick