Bruder Jack offenbart Tatiana Schlossbergs (†) letzte Worte

Jack Schlossberg (33) bewahrt die letzten Worte seiner Schwester Tatiana Schlossberg wie einen Schatz in seinem Herzen. Monate nach dem Tod der Journalistin, die am 30. Dezember im Alter von 35 Jahren nach einem Kampf gegen myeloische Leukämie verstarb, hat der politische Kommentator nun ihre finale Botschaft an ihn offenbart. "Das Letzte, was sie zu mir gesagt hat, war: 'Du musst das besser gewinnen'", verriet der 33-Jährige am 1. März im Gespräch mit CBS News Sunday Morning. Jack, der für den Kongress kandidiert, erklärte dabei: "Ich kann euch jetzt sagen, dass sie immer noch für uns eifert." Mit bewegten Worten fügte er hinzu: "Niemand kannte mich besser, und ich kannte niemanden besser als sie."

Im Interview sprach Jack auch über seine Kindheit mit Tatiana und der ältesten Schwester Rose Schlossberg, die Tatianas Mutter Caroline Kennedy mit ihrem Ehemann Edwin Schlossberg hat. "Es ist brutal, absolut brutal", scherzte er zunächst über das Aufwachsen mit zwei älteren Schwestern. "Sie lassen einen mit nichts durchkommen. Mein Stil ist nie gut genug. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine richtige Antwort gegeben." Doch dann wurde er ernst: "Aber ganz ehrlich, sie haben mir alles beigebracht, was ich darüber weiß, wie man eine starke Person ist. Es hat mich auch streitlustiger gemacht und bewusster im Hinblick auf meine eigenen Privilegien und meine Position als Mann in einer Welt, die oft bestimmte Verhaltensweisen und bestimmte Menschen belohnt." Heute versucht Jack, der beste Onkel für Tatianas Kinder Edwin und Josephine zu sein, die sie mit ihrem Ehemann George Moran hatte.

Tatiana hatte vor ihrem tragischen Tod in einem Essay für The New Yorker noch selbst über die Unterstützung ihrer Familie geschrieben. "Meine Eltern und auch mein Bruder und meine Schwester haben meine Kinder großgezogen und saßen in den letzten anderthalb Jahren fast jeden Tag in meinen verschiedenen Krankenzimmern", schrieb sie in dem am 22. November veröffentlichten Text. "Sie haben unerschrocken meine Hand gehalten, während ich gelitten habe, und versucht, ihren Schmerz und ihre Traurigkeit nicht zu zeigen, um mich davor zu schützen. Das war ein großes Geschenk, auch wenn ich ihren Schmerz jeden Tag spüre." Die Familie nahm am 5. Januar in der Kirche St. Ignatius of Loyola in New York bei einer Trauerfeier Abschied von der Umweltjournalistin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jack Schlossberg, Enkel von John F. Kennedy

Anzeige Anzeige

Getty Images Jack Kennedy Schlossberg und Tatiana Kennedy Schlossberg treffen Prinz William an der JFK Library in Boston, 2022

Anzeige Anzeige

Imago Tatiana Schlossberg präsentiert ihr Buch "Inconspicuous Consumption" bei einer Lesung und Signierstunde in East Hampton