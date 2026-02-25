Kristen Bell verrät: Keine fiesen Witze bei den Actor Awards

Kristen Bell (45) wird am kommenden Sonntag, den 1. März, erneut als Gastgeberin der Actor Awards auf der Bühne stehen – doch wer auf scharfzüngige Roasts im Stil von Nikki Glaser (41) hofft, wird enttäuscht. Die Schauspielerin machte gegenüber Deadline deutlich, dass sie einen ganz anderen Ansatz verfolgt. "Ich roaste nicht. Das liegt mir nicht", erklärte sie in einem Zoom-Interview. Stattdessen wolle sie sich lieber selbst auf die Schippe nehmen. Auch politische Kommentare oder schwerere Themen plane sie nicht einzubringen: "Das ist nicht mein Vibe. Das war es nie. Hauptsächlich, weil ich es nicht gut machen würde." Ihre Witze nennt Kristen lieber "Goofs", weil der Begriff verspielter klinge. "Ich habe eine Abneigung gegen gemeine Witze", betonte sie.

Die 45-Jährige sieht ihre Rolle als Gastgeberin ähnlich wie das Organisieren einer Dinnerparty zu Hause. Als zweifache Mutter vergleicht sie die Situation mit dem Empfangen von Gästen: "Ich mag es, Gastgeberin zu sein. Ich koche ein Essen, lege Platzdeckchen auf und sage meinen Gästen: 'Macht euch keine Sorgen, eure Schuhe auszuziehen. Das Haus ist sowieso unordentlich. Kommt einfach rein und amüsiert euch.'" Genau diese einladende Atmosphäre möchte sie auch bei den Actor Awards schaffen. "Ich versuche nicht, alles um mich zu drehen. Ich versuche, eine sehr einladende Atmosphäre zu schaffen", sagte Kristen. Zwar werde sie durchaus Späße über die anwesenden Stars machen, aber niemand solle mit verletzten Gefühlen nach Hause gehen.

Für Kristen ist es bereits das dritte Mal, dass sie die Zeremonie moderiert. 2018 war sie die erste Person überhaupt, die die Show hostete, und kehrte 2025 zurück. Damals begeisterte sie das Publikum mit einer Performance des Songs "Do You Want to Be an Actor?", der an "Do You Want to Build a Snowman?" aus "Frozen" angelehnt war. Da sie derzeit an "Frozen III" arbeitet, könnte eine erneute Gesangseinlage naheliegen. "Ich liebe es, jederzeit zu singen. Ich möchte nur sicherstellen, dass es zur Show passt, denn die Leute schalten nicht für ein Kristen Bell Konzert ein", erklärte die Schauspielerin. Und scherzhaft fügte sie hinzu: "Ich kann nicht einfach beschließen, 'My Heart Will Go On' zu singen, weil ich es schon immer singen wollte."

Anzeige Anzeige

Getty Images Kristen Bell zu Gast bei Andy Cohen in New York City am 21. Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Kristen Bell bei den Golden Globes 2026 in Beverly Hills

Anzeige Anzeige

Getty Images Kristen Bell bei der Time100 Gala im April 2025