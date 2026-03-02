Nach Tod der Tochter: Martin Short fehlt bei Actor Awards

Martin Short (75) ist den diesjährigen Actor Awards ferngeblieben. Der Star aus Only Murders in the Building hätte am gestrigen Abend in Los Angeles eigentlich um gleich zwei Trophäen konkurrieren sollen, doch der Schauspieler erschien wegen eines schweren Schicksalsschlags nicht zur von Netflix übertragenen Gala. Entertainment Weekly bestätigte, dass Martin nach dem Tod seiner Tochter Katherine, die vor einer Woche im Alter von 42 Jahren durch Suizid verstorben ist, der Verleihung ferngeblieben ist. Bereits zuvor waren mehrere Comedyshows mit seinem Kollegen Steve Martin (80) abgesagt worden.

Ein Sprecher von Martin erklärte gegenüber dem Portal, dass die gemeinsamen Auftritte der beiden Komiker am 27. Februar in Milwaukee und am 28. Februar in Minneapolis verschoben wurden. "Aufgrund unvorhergesehener Umstände wurden die Shows von Steve Martin & Martin Short verschoben. Tickets werden für neue Ersatztermine gültig sein", hieß es in dem Statement. Kurz zuvor gab der Vertreter des Schauspielers einen weiteren Kommentar zum Tod von Katherine ab: "Die Familie Short ist von diesem Verlust am Boden zerstört und bittet in dieser Zeit um Privatsphäre. Katherine war von allen geliebt und wird für das Licht und die Freude, die sie in die Welt gebracht hat, in Erinnerung bleiben."

Katherine war eines von drei Kindern, die Martin mit seiner verstorbenen Ehefrau Nancy großgezogen hat. Neben ihr gehören Sohn Oliver und Sohn Henry zur Familie, die nach dem Krebstod der Mutter im Jahr 2010 enger zusammengerückt ist. Bereits in der Vergangenheit hatte der Schauspieler betont, wie wichtig ihm ein Gleichgewicht zwischen Karriere und Privatleben ist. In einem Gespräch mit dem Magazin People sagte er 2022: "Wir sollten Dinge aus unserem Leben streichen, die uns Stress bereiten oder unglücklich machen. Mein Leben, meine Kinder, meine Freunde – das sind meine größte Freude." Dass Martins Fokus so stark auf seiner Familie liegt, zeigt sich nun auch in dieser schweren Zeit, in der er sich aus der Öffentlichkeit zurückzieht und um seine Tochter trauert.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Disney+ Martin Short in "Only Murders in the Building"

Imago Martin Short und Steve Martin bei den 77. Primetime Emmy Awards im Peacock Theater in Los Angeles