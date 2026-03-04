Olympia-TV-Moderatorin Lea Wagner erwartet ihr erstes Kind

Babyfreude bei Lea Wagner! Die ARD-Moderatorin, die erst vor Kurzem gemeinsam mit dem ehemaligen Profisportler Sven Hannawald (51) die Wettbewerbe der Olympischen Winterspiele im Skispringen kommentierte, erwartet ihr erstes Kind. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigte die 31-Jährige jetzt die frohe Nachricht und schwärmte von einem ganz besonderen Jahr. Der Nachwuchs soll Ende des Sommers zur Welt kommen. "Erst die vielen sportlichen Höhepunkte, bei denen ich dabei sein durfte und noch dabei sein darf – und dann wartet im Sommer nach der Fußballweltmeisterschaft noch ein privates Highlight auf uns. Wir freuen uns riesig auf den Familienzuwachs", verriet die Sportjournalistin.

Lea ist überzeugt davon, dass sich Familie und Beruf gut miteinander vereinbaren lassen. "Ich bin froh, dass es auch innerhalb der ARD bereits viele Frauen gibt, die zeigen, wie gut sich unser Job und Familie verbinden lassen", erklärte sie. Als Beispiel nannte sie ihre Kollegin Esther Sedlaczek (40), die dreifache Mutter ist und erst im Juli vergangenen Jahres ihren Sohn zur Welt brachte. Die 40-Jährige stand bereits für die Olympischen Spiele wieder vor der Kamera. Sportkoordinator Axel Balkausky sicherte Lea die nötige Unterstützung zu und erklärte, dass sie – solange es ihr gut geht – noch bis zum Sommer vor der Kamera stehen soll.

Lea ist die Tochter von Fußballtrainer David Wagner und hält ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Ende vergangenen Jahres hatte die Zeitung Bild berichtet, dass die Moderatorin in einer intimen Zeremonie ihren Partner geheiratet haben soll. Wer der Auserwählte ist, hat die TV-Bekanntheit allerdings nie verraten. "Privat bleibt privat", ließ sie damals verlauten. Ob sie ihre Fans auf Social Media mit einem Babybild erfreuen wird oder ob sie auch beim Familienzuwachs diskret bleiben wird, bleibt abzuwarten.

Getty Images Lea Wagner beim Deutschen Fernsehpreis 2025 in Köln

Instagram / leawagner Lea Wagner, Sport-Moderatorin, 2026

Getty Images Lea Wagner beim Deutschen Fernsehpreis 2025 in Köln

