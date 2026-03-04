David Beckham sendet emotionale Botschaft an Sohn Brooklyn

David Beckham (50) hat seinem ältesten Sohn Brooklyn (27) öffentlich zum Geburtstag gratuliert und damit ein versöhnliches Zeichen gesetzt. Nur sechs Wochen nachdem Brooklyn in einem Statement auf Instagram die Verbindung zu seiner Familie gekappt hatte, postete der ehemalige Fußballstar zwei Beiträge zum Geburtstag seines Sohnes. In einer Instagram-Story teilte David Kinderfotos von Brooklyn und schrieb dabei: "27 heute. Alles Gute, Bust. Wir lieben dich." Damit nutzte er auch den liebevollen Spitznamen aus Brooklyns Kindheit. In den Posts markierte er auch seine Ehefrau Victoria Beckham (51). Seinem Sohn Cruz (21) widmete er zu seinem Geburtstag eine Woche zuvor einen ganzen Post mit mehreren Bildern. Brooklyn lebt mittlerweile in den USA mit seiner Ehefrau Nicola (31), der Tochter des Milliardärs Nelson Peltz.

Anfang Januar hatte Brooklyn seine Follower mit einem sechsseitigen Statement schockiert, in dem er schwere Vorwürfe gegen seine Eltern erhob. "Mein ganzes Leben lang haben meine Eltern die Berichterstattung über unsere Familie in der Presse kontrolliert", schrieb er damals. Er warf David und Victoria vor, dass "die inszenierten Social-Media-Posts, Familienevents und unechten Beziehungen" ein fester Bestandteil seines Lebens gewesen seien. Zudem behauptete er, seine Eltern hätten versucht, seine Ehe zu sabotieren, und würden ihr öffentliches Image stets über die familiären Beziehungen stellen. "Ich glaube, die Wahrheit kommt immer ans Licht", erklärte er in seinem Posting.

Anders als seine drei jüngeren Geschwister war Brooklyn weder in Victorias Netflix-Dokumentation zu sehen, noch erschien er bei der Premiere im Oktober. Auch bei Davids 50. Geburtstag im Mai vergangenen Jahres sowie bei der Investitur seines Vaters im November fehlten Brooklyn und Nicola. Die Feierlichkeiten für seinen jüngeren Bruder Cruz, der im Februar seinen 21. Geburtstag feierte, fielen dagegen deutlich größer aus. Die gesamte Familie – mit Ausnahme von Brooklyn – kam zu einer luxuriösen Party im The Maine in Mayfair zusammen. David schwärmte damals in einem Instagram-Post von Cruz als "freundlich, rücksichtsvoll und seiner Familie gegenüber äußerst loyal".

Getty Images Brooklyn und David Beckham, 2019

Instagram / davidbeckham Brooklyn Beckham mit seinem Vater David

Instagram / victoriabeckham David Beckham mit seinem Sohn Brooklyn