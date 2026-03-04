"Are You The One?"-Alicia scheidet krankheitsbedingt aus

In Folge 13 von Are You The One? warten schlechte Nachrichten auf die Singles: Ein Kandidat muss die Show außerplanmäßig verlassen. Es handelt sich um Alicia, die zuvor über ihr Wohlbefinden geklagt und nach einem Arzt gefragt hatte. Moderatorin Sophia Thomalla (36) besucht die Kandidaten überraschend in der Villa, um die traurige Nachricht zu verkünden. "Alicia wird aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in die Villa zurückkehren", gibt sie bekannt. Weitere Details gibt es zu diesem Zeitpunkt nicht, Sophia betont jedoch: "Ihr braucht euch aber keine Sorgen machen, sie ist in guten Händen."

Für Alicia ist die Zeit bei "Are You The One?" kurz nach der Halbzeit also vorbei – doch wie geht es mit ihrem Perfect Match weiter? In vorherigen Staffeln wurde in vergleichbaren Situationen das Match verraten und der jeweilige Partner musste ebenfalls die Villa verlassen. Sophia macht es zunächst spannend, dann verrät sie: "Praktischerweise ist unsere Patientin Teil des Dreier-Perfect-Matches." Das bedeutet, dass Alicias Perfect Match auch gleichzeitig das Match einer anderen Dame aus dem Cast ist. "Das heißt, Alicias Perfect Match hat natürlich immer noch eine Aufgabe hier – und muss deshalb auch nicht gehen", verkündet Sophia.

Somit bleibt Alicias frühzeitiger Exit ohne weitere Konsequenzen für ihre Mitstreiter. Ein Vorteil bleibt jedoch: Da das komplizierte Dreier-Match nun aufgelöst ist, könnte es einfacher werden, das Rätsel zu lösen. Aktuell sind die Singles vom großen Sieg im Finale nämlich noch weit entfernt. "Es ist Halbzeit. Ich bin geschockt davon, wie schlecht wir sind", fasste Kandidatin Tonia die Lage zur Halbzeit kürzlich kritisch zusammen.

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidatin Alicia

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Sophia Thomalla, Moderatorin

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidatin Tonia

Anzeige