TV-Blamage: Aleks erteilt Emmy bei "#CoupleChallenge" Abfuhr

Bei #CoupleChallenge endet ein Flirtmoment zwischen Emmy Russ (26) und Aleksandar Petrovic (35) in einem Desaster. Während die anderen Paare bei einer ausgelassenen Party eng kuschelnd und knutschend feiern, kommt auch Aleks der 26-Jährigen sehr nah – bis der Realitystar plötzlich einen Spruch bringt, der alles kippen lässt. Vor laufenden Kameras witzelt er darüber, dass Emmy ihn wohl gerne küssen wolle, schaut sie an und fragt sie direkt: "Willst du?" Die Influencerin wirkt erst pikiert, sagt dann aber knapp "Ja" – und erlebt nur Sekunden später eine Szene, die sie als absolute "TV-Blamage" empfindet.

Statt den Moment zu nutzen, deutet Aleks den Kuss nur an, zieht dann aber grinsend zurück. Er erklärt: "Nicht hier, zu früh noch" und stellt klar, dass er nur Spaß gemacht habe. Für Emmy, die sonst von ihrem Flirtpartner im Format viel körperliche Nähe gewohnt ist, ist genau das der Auslöser für ihren Frust. "Ich fühle mich verarscht. Wo ist der Spaß? Du machst die ganze Zeit so auf touchy [...] und wenn ich sage: 'Lass uns den ersten Schritt machen', sagst du: 'Nein'?", schimpft sie. Aleks versucht zu beschwichtigen und meint: "Du willst gerade bewusst nicht verstehen, dass ich einen Spaß gemacht habe. Das ist okay, das akzeptiere ich, aber mach keine Szene." Die ausgelassene Partystimmung ist damit schlagartig vorbei, Emmy wirkt verletzt und zieht sich enttäuscht zurück.

Im Einzelinterview spricht die Reality-Teilnehmerin offen darüber, wie sehr sie die Abfuhr beschäftigt. "Ich bin an so einem Punkt, wo ich echt sage, ich traue dem gar nicht mehr. Weil so gehe ich mit einer Person um, von der ich gar nichts will." Und weiter: "Ich fange persönlich ernsthaft an, daran zu zweifeln, was das alles mit mir ist. Weil wenn du mir keinen Kuss geben willst, dann ist einfach irgendwas im Busch, was ich nicht weiß", ist sich Emmy sicher. Bereits zuvor hatte es zwischen den beiden Spannungen gegeben, als Aleks Emmy am Lagerfeuer bat, eine Tasse mit Untersetzer zu tragen, während er Flaschen einsammelte. Die 26-Jährige reagierte damals irritiert und fragte, warum sie das tun solle, was in einem lautstarken Streit endete.

RTLZWEI Aleks Petrovic und Emmy Russ bei "#CoupleChallenge" 2026

