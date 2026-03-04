"#CoupleChallenge" hat Beziehung von Liza und Sebi verändert

Liza Waschke (36) und Sebastian Fobe (40) nehmen gemeinsam an der aktuellen Staffel von #CoupleChallenge teil und haben dabei offenbar eine wichtige Erfahrung gemacht. Im Interview mit Promiflash hat die 36-Jährige jetzt verraten, wie sich ihre Beziehung durch die Sendung noch einmal verändert hat. Die Teilnahme an dem Format, bei dem Paare verschiedene Challenges meistern müssen, habe ihr und Sebastian als Duo besonders gutgetan. "Wir sind, gerade durch die vielen Exit-Challenges, aber auch durch die normalen Challenges, noch mehr zusammengewachsen", erklärte Liza.

Besonders in extremen und druckvollen Situationen hätten die Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und Sebastian gut miteinander harmoniert. "Es hat sich gezeigt, dass Absprachen reibungslos funktionieren und wir uns auch in Extremsituationen 100-prozentig aufeinander verlassen können", führte sie weiter aus. Ob die beiden bereits weitere Schritte in ihrer Beziehung planen, wollte Liza jedoch nicht verraten. Auf Nachfrage hielt sie sich bedeckt: "Das bleibt privat, aber klar, eine Beziehung lebt von Entwicklung", sagte sie.

Ganze dreimal mussten Liza und Sebastian in einem Exit-Game alles geben. Besonders das Duell gegen Ariel (22) und Joshi Josh war für die beiden ein echter Härtetest. Beide Teams mussten sich in verschiedenen Disziplinen beweisen. Schließlich gaben Liza und ihr Partner alles, knackten als Erste das schwierige Zahlenschloss und durften im Camp bleiben. Im Anschluss an das nervenaufreibende Spiel war die Erleichterung riesig. Sebastian feierte lautstark im Camp: "Heute ist nicht der Tag, an dem wir ausziehen."

Anzeige Anzeige

IMAGO / Maximilian Koch Sebastian Fobe und Liza Waschke, August 2023

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Liza Waschke und Sebastian Fobe, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2026

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Sebastian Fobe und Liza Waschke bei "#CoupleChallenge"