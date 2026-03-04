Das wäre der schlimmste Beruf für Moderator Günther Jauch

Günther Jauch (69) hat in der aktuellen Ausgabe von Wer wird Millionär? kein Blatt vor den Mund genommen, wenn es um Hochzeiten geht. Der Moderator widmete sich in der RTL-Show am Montagabend auffallend detailliert dem Thema – und das gleich bei zwei Kandidaten. Performance-Marketing-Manager Chrestien Delonge berichtete von seinem aufwendig geplanten Heiratsantrag, den er exakt 1.204 Tage nach dem Kennenlernen machte, wie Teleschau berichtet. Er überraschte seine heutige Frau mit Fotos an einem Faden, der durch die Wohnung bis zum Ring führte – am 12.04., ihrem Geburtstag. Günther war überwältigt vom Einfallsreichtum und meinte, dass eine Frau da kaum "Nein" sagen könne.

Bei Kandidat Kevin Sommerfeld, einem Polizeioberkommissar aus Hannover, kam das Thema Hochzeiten erneut auf. Als herauskam, dass Kevin mit dem Gewinn seine Hochzeitsfeier wiederholen möchte, erkundigte sich Günther nach dem geplanten Budget. "Ich bin auch gespannt", kommentierte der Kandidat, sehr zum Amüsement des Publikums. Günther erklärte daraufhin, die Durchschnittshochzeitsfeier in Deutschland koste 16.000 Euro, "aber die Tendenz geht nach oben". Er kritisierte, dass ein "wahnsinniger Druck aufgebaut" würde, da alles perfekt sein solle – der Tag, das Wetter, die Blumen, die Location. "Für mich wäre der schlimmste Beruf Wedding Planner", so der Moderator.

Für Kevin war die Show insgesamt eine Herausforderung. Der 34-Jährige, der bei der Autobahnpolizei arbeitet, hatte bereits zu Beginn der Sendung Schwierigkeiten. Ausgerechnet bei der 100-Euro-Frage kam er ins Straucheln und musste länger über die richtige Antwort nachdenken. Bei der 32.000-Euro-Frage kapitulierte er schließlich. Die Frage "Die von Cecil Rhodes gegründete Firma De Beers hatte zeitweise einen Marktanteil von fast 90 Prozent an Produktion und Verkauf wovon?" mit den Antwortmöglichkeiten Diamanten, Öl, Baumwolle oder Schokolade brachte ihn zum Aussteigen. "Dann ist hier Feierabend für mich", entschied er. Richtig gewesen wäre Diamanten.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?", 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Kevin Sommerfeld, "Wer wird Millionär?"-Kandidat