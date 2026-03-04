Friseurwerbung: Ed Sheeran wird Opfer von KI-Fake-Bildern

Ed Sheeran (35) ist während seiner aktuellen "The Loop Tour" durch Australien zum Opfer eines umstrittenen KI-Trends geworden. Mehrere Unternehmen, darunter ein Friseursalon, ein Fitnessstudio und ein Weingut, haben mithilfe künstlicher Intelligenz gefälschte Bilder des Sängers erstellt, die ihn scheinbar in ihren Geschäften zeigen. Ein Supermarkt in Melbourne namens The Fresh Feast aus Hawthorn postete beispielsweise ein Bild, auf dem der KI-generierte Ed dem Ladenbesitzer die Hand schüttelt. Viele Follower auf Instagram fielen auf die Täuschung herein. "Unglaublich, das ist großartig", kommentierte ein Nutzer den Post. Auch der viktorianische Politiker Brad Rowswell sprang auf den Zug auf und veröffentlichte ein gefälschtes Foto, das ihn mit der KI-Version des Stars zeigt.

Während einige die Bilder als harmlose Unterhaltung betrachten, stößt der Trend nicht überall auf Begeisterung. "Menschen, die gefälschte Bilder von Ed manipulieren, um für ihr Geschäft zu werben, sollten es wenigstens als KI kennzeichnen", beschwerte sich ein Nutzer. Lisa, die Betreiberin des Friseursalons The House of York Hair Design an der Sunshine Coast, die ebenfalls ein KI-Bild von Ed bei sich im Salon erstellte, erklärte gegenüber Yahoo: "Ich bin einfach auf den Zug aufgesprungen, um ein bisschen Spaß zu haben, aber ich habe heimlich gehofft, dass er auf dem Weg zum Australia Zoo für einen Haarschnitt vorbeischaut."

Während lokale Unternehmen in Australien mit Eds Namen werben, hat der Sänger im fernen London mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen. Sein Pub Bertie Blossoms in Notting Hill steht massiv unter Druck. Die Firma That Dive Bar Portobello, über die Ed das Lokal betreibt, weist laut im Dezember eingereichter Unterlagen rund 1,5 Millionen Euro Schulden auf. Gewinne hatte das Restaurant bis dahin keine erwirtschaftet. Die Zahl der Mitarbeiter wurde immer weiter reduziert, zuletzt waren nur noch fünf Personen beschäftigt – früher waren es doppelt so viele.

Getty Images Ed Sheeran bei der Premiere des Films "F1", Juni 2025

Getty Images Ed Sheeran im Mai 2023 in New York in den SiriusXM-Studios

Getty Images Ed Sheeran im Mai 2024