Gute Quoten: Olympische Winterspiele begeistern Zuschauer

Deutschland jubelte am Donnerstagabend vor dem Fernseher: Das ZDF traf mit seinen Olympia-Livestrecken ins Schwarze und holte den Tagessieg. Vor den Kameras führten Katrin Müller-Hohenstein (60) und Jochen Breyer durch den Wintermärchen-Tag, an dem vor allem die Rodler für Herzklopfen sorgten. Ab 18:48 Uhr saßen laut Quotenmeter im Schnitt 5,28 Millionen Menschen vor dem Bildschirm, als die Teamstaffel Gold einfuhr – ein satter Marktanteil von rund 27 Prozent. Wer später einschaltete, bekam Spannung satt: Eishockey zwischen Deutschland und Dänemark zog ab kurz nach 21 Uhr vor allem die Jüngeren an und ließ den Marktanteil in der Zielgruppe auf 24,6 Prozent klettern. Währenddessen setzte sich zur Primetime im Ersten "Steirerwahn" mit 6,41 Millionen an die Spitze der Gesamtreichweiten.

Schon tagsüber fuhr das ZDF starke Werte ein. Der Super-G der Frauen begeisterte am späten Vormittag 2,21 Millionen Wintersport-Fans, beim jungen Publikum reichte das für beeindruckende 31,5 Prozent. Im Langlauf holte Frida Karlsson Gold, 2,07 Millionen verfolgten das Rennen mit 27,0 Prozent Marktanteil. Am Nachmittag sorgten Snowboardcross und Eisschnelllauf für Rückenwind: 2,48 Millionen verfolgten das Snowboard-Finale der Männer, 2,82 Millionen sahen das 5.000-Meter-Eisschnelllauf-Finale, der zweite Block legte sogar auf 3,37 Millionen zu. Curling zwischen Norwegen und Deutschland band ab 17:05 Uhr 2,94 Millionen an den Bildschirm. Zur besten Sendezeit legte das "heute-journal" in der Eishockey-Pause auf 4,08 Millionen zu und punktete bei den 14- bis 49-Jährigen mit 27,3 Prozent, ehe das Eishockey-Duell später mit bis zu 27,4 Prozent in der Zielgruppe das Niveau hielt.

Zum Ausklang übernahm Markus Lanz (56) und verteidigte die Aufmerksamkeit der Nacht-TV-Zuschauer. 1,24 Millionen blieben nach dem Sportspektakel dran, der Talk kam mit 17,3 Prozent bei allen und 18,5 Prozent in der Zielgruppe kräftig daher. In der Runde saßen Sepp Müller, Kevin Kühnert, Jana Hensel und Nicola Fuchs-Schündeln – während "Maybrit Illner" pausierte. Abseits der Quotenfront prägten vertraute Gesichter den Olympia-Tag im Zweiten: Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer sind seit Jahren feste Anker der ZDF-Sportberichterstattung, wechseln mit sicherer Hand zwischen Emotion und Einordnung und geben den Momenten auf der Piste, der Bahn und dem Eis ein Gesicht. Gerade an langen Wettkampftagen ist dieses Zusammenspiel aus Routiniers und Reporter-Team das Bindeglied, das den sportlichen Marathon für viele Zuschauende zum vertrauten Ritual macht.

Getty Images Frauen-Freestyle-Slopestyle-Qualifikation in Livigno bei den Olympischen Winterspielen Milano Cortina 2026

Getty Images Cooper Woods nach Gold, Milano Cortina 2026 in Livigno

Getty Images Macklin Celebrinimit Team Canada, Winterspielen Milano Cortina 2026