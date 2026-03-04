Gil-Ofarim-Drama: So viel Geld wurde für Markus W. gesammelt

Gil Ofarim (43) sorgte im Dschungelcamp für Empörung, als er die Geschehnisse rund um seine falschen Antisemitismus-Vorwürfe gegen den Leipziger Hotelmitarbeiter Markus W. in einem fragwürdigen Licht darstellte. Daraufhin hatte Influencer Sanijel Jakimovski Mitte Februar eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um dem zu Unrecht beschuldigten Mann symbolisch etwas zukommen zu lassen. Nun hat Sanijel auf Instagram bekannt gegeben, dass die Aktion beendet wurde und ein beeindruckendes Ergebnis erzielt hat: Insgesamt kamen 20.635 Euro zusammen – eine Summe, die genauso hoch ist wie die Entschädigung, die Gil dem Hotelangestellten zusagte, nachdem der Sänger vor Gericht zugegeben hatte, gelogen zu haben.

An der Sammelaktion beteiligten sich insgesamt 927 Menschen, die im Durchschnitt jeweils 21,23 Euro überwiesen. Bemerkenswert ist dabei, dass rund 70 Prozent der Spenden von Frauen kamen. "Aber egal, ob ein Euro oder 100 Euro – jeder einzelne Cent war ein Zeichen gegen Ungerechtigkeit", schrieb Sanijel auf Social Media. "Danke für dieses krasse Signal", betonte er. Am Montag wurde die Gesamtsumme schließlich an Markus W. überwiesen, der sich zuvor bereits für die Unterstützung bedankt hatte.

Nach der Ausstrahlung des Dschungelcamps hatten viele Zuschauer kein Verständnis dafür, dass Gil am Ende als Sieger hervorging. In den sozialen Netzwerken wurde scharf kritisiert, dass der Sänger trotz seiner umstrittenen Vergangenheit den Titel erhielt. Sanijel nutzte die Aufmerksamkeit, um auf die Schicksale derjenigen hinzuweisen, die durch Gils falsche Anschuldigungen ins Rampenlicht gerieten. In einem emotionalen TikTok-Video erklärte der Influencer, er wolle, dass Markus W. sich "gesehen, verstanden und wertgeschätzt" fühlt. Besonders groß war die Anteilnahme bei den Unterstützern. In zahlreichen Kommentaren brachten sie ihre Solidarität mit dem Hotelmitarbeiter zum Ausdruck.

Imago Gil Ofarim am Flughafen Frankfurt auf dem Weg zum Dschungelcamp 2026

Instagram / sanijeljakimovski Sanijel Jakimovski, Netz-Bekanntheit

RTL Gil Ofarim, Dschungelkönig 2026

