Wow: Megan Fox feiert Instagram-Comeback mit heißen Fotos

Megan Fox (39) ist zurück auf Instagram – und wie! Die Schauspielerin meldete sich am Dienstag mit einer ganzen Bilderreihe aus einem neuen Fotoshooting bei ihren mehr als 20 Millionen Followern zurück. Zu sehen ist sie in einem engen schwarzen T-Shirt, einem schwarzen String, Choker, kniehohen Strümpfen und hohen Plateauschuhen mit Marihuana-Symbol. In ihrer Story schrieb Megan schlicht: "Ich lebe... Neue Fotos sind gerade online." Unter dem Post steht als Caption zudem der nachdenkliche Satz: "Alles ist schöner, weil wir dem Untergang geweiht sind." Ihr Ex-Partner Machine Gun Kelly (35) ließ es sich nicht nehmen, darunter zu flirten: "Bin begeistert, dass ich deine Telefonnummer habe."

Die Bilder zeigen Megan mal im Close-up auf dem Boden sitzend, mal in einer weiteren Einstellung, dazu ein kurzer Clip vom Set. Ihre langen, dunklen Haare fallen offen über den Rücken, der Make-up-Look besteht aus dunklem Eyeliner und sattem Pink auf den Lippen. Mit dem Comeback beendet die Schauspielerin ihre längere Insta-Pause: Sie hatte im Frühjahr 2025 nach der Geburt ihrer Tochter Saga Blade sämtliche Schnappschüsse auf ihrem Account entfernt. Fans feierten die Rückkehr in den Kommentaren mit Nachrichten wie "Die Queen ist zurück" und "Wir haben dich vermisst".

Nebenbei sorgt auch ihr Kultfilm "Jennifer's Body" wieder für Schlagzeilen: Eine Fortsetzung befindet sich in Entwicklung – ein weiterer Grund, warum die Fotos samt Filmzitat-Stimmung bei ihren Anhängern für Gesprächsstoff sorgen. Privat geht es hingegen ruhiger zu – vor allem in Megans Liebesleben. Vor der Ankunft ihrer Tochter trennte sie sich von Kindsvater MGK. Über die Geburt schwärmte der Rapper in "The Jennifer Hudson Show": "Es war wirklich eine epische Geschichte aus Liebe, Schmerz und viel Magie." Mittlerweile beschränkt sich die Beziehung der beiden lediglich auf das Elternsein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Megan Fox, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Megan Fox, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den Billboard Music Awards, Mai 2022

Anzeige