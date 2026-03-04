Exit-Spiel: Fliegt Emmy Russ bei "#CoupleChallenge" raus?

Bei #CoupleChallenge wird es ernst: Emmy Russ (26) und Samuel Sohebi müssen im Exit-Spiel gegen Virginia und Andrew Weiss antreten. Nur der Sieger darf im Camp verbleiben. Bei dem Spiel geht es darum, dass ein Partner Murmeln über einen Trichter auf den Kopf des anderen fallen lässt, während dieser die Murmeln dann so schnell wie möglich zählen muss. Emmy und Samuel setzen dabei auf eine riskante Strategie: Sie schätzen die Anzahl der Murmeln und landen dadurch als Erstes an der Schranke. Diese mutige Entscheidung zahlt sich aus – ihre Schranke öffnet sich zuerst, Emmy drückt den Buzzer und sichert ihrem Team damit den Sieg.

"Team Unterhaltung hat gewonnen", erklärt Samuel begeistert, während Emmy vor Freude wild kreischt. Der Stylist kann sein Glück kaum fassen und legt im späteren Doppelinterview mit Emmy nach. "Es waren die Favoriten und wir haben sie nicht nur entjungfert, wir haben sie nach Hause geschickt", tönt er und spielt damit wohl darauf an, dass die Weissens bei der Nominierung das erste Mal überhaupt Stimmen bekommen haben und sich einer Exit-Challenge stellen mussten. Für Samuel und Emmy geht es zurück ins Camp – damit haben sie weiterhin die Chance auf den großen Sieg im Finale.

Für Virginia und Andrew hingegen ist es Zeit, Abschied zu nehmen. Virginia zeigt sich als gute Verliererin: "Letztendlich waren wir einfach zu langsam für das Spiel, muss man ganz einfach sagen, und deswegen haben die beiden auch gewonnen." Bei der Rückkehr der Verlierer ins Camp sind einige Kandidaten schwer schockiert und geben Kandidat Aleks Petrovic (35) die Schuld an dem Exit der Weissens. Er hatte ihnen bei der Nominierung überraschend seine Stimme gegeben. Doch Aleks beteuert: "Ich schwöre, das war wirklich nicht meine Absicht, dass ihr rausfliegt."

RTLZWEI Emmy Russ, "#CoupleChallenge" 2026

RTLZWEI Samuel und Emmy bei "#CoupleChallenge"

RTLZWEI Andrew und Virginia Weiss bei "#CoupleChallenge"