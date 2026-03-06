Netz flippt aus: 60-jähriges Model sieht aus wie Mitte 20

Chuando Tan (60) sorgt mit einem Geburtstagsfoto für weltweites Aufsehen. Das Model aus Singapur feierte am 3. März seinen 60. Geburtstag und postete dazu ein Bild auf Instagram, auf dem er lässig an einem Jeep lehnt und Luftballons in der Hand hält. Nur eine goldene "60" im Hintergrund verrät sein wahres Alter – denn optisch könnte Chuando locker als Student Mitte 20 durchgehen. Mit seinem durchtrainierten Körper und seinem jugendlichen Gesicht löst er eine Welle der Verblüffung aus. Über 2,3 Millionen Menschen haben das Foto inzwischen geliket, mehr als 54.000 Kommentare sind in Rekordzeit zusammengekommen.

Die Reaktionen der Follower schwanken zwischen purer Bewunderung und humorvoller Verzweiflung. "Niemals bist du 60!", schreibt ein Nutzer, während ein anderer fordert: "Zeig deinen Ausweis!" Viele ziehen deprimierte Vergleiche: "Ich bin halb so alt wie er und sehe doppelt so alt aus!" Manche vermuten sogar Übernatürliches hinter dem ewigen Strahlen des 60-Jährigen. "Vampire haben sich früher versteckt und im Verlies gelebt. Jetzt posten sie in den sozialen Medien", witzelt ein Follower, ein anderer fragt: "Ist er ein Vampir?" Die Frage "Kann mir jemand sagen, was hier abgeht?" zieht sich wie ein roter Faden durch die Diskussionen.

Chuando selbst schiebt den Hype gegenüber dem Sender CNA jedoch beiseite und verweist auf seinen extrem disziplinierten Lebensstil. Er schwört auf eine strikte Formel aus 70 Prozent richtiger Ernährung und 30 Prozent Sport. Auf seinem Speiseplan stehen weder Zucker noch Alkohol oder Kaffee, dafür jede Menge Proteine in Form von Eiern – sechs Stück zum Frühstück – und Fisch. Zudem setzt der Fotograf und ehemalige Sänger auf einen frühen Schlafrhythmus, meidet späte Partynächte konsequent und nutzt aufgrund seiner empfindlichen Haut kaum Pflegeprodukte. Mit dieser Disziplin scheint er die Zeit schlichtweg angehalten zu haben.

Instagram / chuando_chuandoandfrey ChuanDo Tan, Model

Instagram / chuando_chuandoandfrey ChuanDo Tan, März 2025

Instagram / chuando_chuandoandfrey ChuanDo Tan, Model

Sieht Chuando für euch wirklich aus wie Mitte 20? Total – ohne die goldene 60 hätte ich ihn für einen Studenten gehalten. Hm, ich würde schon sagen, dass man sieht, dass er älter als Mitte 20 ist. Ergebnis anzeigen