Aaron Rodgers wettert in Podcast gegen seine Ex-Freundinnen

Aaron Rodgers (42) hat in einem Interview bei "The Pat McAfee Show" am 4. März 2026 hart gegen seine Ex-Freundinnen ausgeteilt. Der NFL-Quarterback ließ kein gutes Haar an seinen früheren Beziehungen und sprach offen über die Belastungen, die sie ihm bereitet haben sollen. "Ich hatte mit einer klinischen bipolaren Störung zu tun. Ich hatte mit Depressionen und dem Bedürfnis nach Anerkennung zu tun", sagte Aaron in dem Gespräch mit seinem Freund Pat McAfee. Weiter erklärte er: "Ich hatte es mit Menschen zu tun, die andere Möglichkeiten ausloten wollten, bevor sie sich auf mich festlegen konnten, und die dann im Fernsehen darüber reden, wie ich ihr Leben ruiniert habe und all diesen Scheiß. Ich möchte nur sagen: 'Zieht weiter mit eurem Leben. Hört auf, über mich zu lügen. Zieht einfach weiter und seid glücklich.'"

Aaron nannte zwar keine Namen, doch seine Aussagen ließen genug Raum für Spekulationen. Der Sportler beschwerte sich außerdem darüber, dass manche seiner früheren Partnerinnen die Paparazzi gerufen hätten. "Ich war mit Personen zusammen, die die Paparazzi anriefen, die darüber sprachen, wo ich wohnte, die mich dazu drängten, die typischen Instagram- und Social-Media-Posts zu machen", so der Footballer. "Ich wollte nie wirklich ein öffentliches Leben führen." Ganz anders zeichnet Aaron das Bild seiner Frau Brittani, mit der er seit Juni 2025 verheiratet ist und deren vollständige Identität weiterhin unter Verschluss bleibt. Der Quarterback erzählte, sie hätten sich bereits 2017 kennengelernt und er habe sofort gespürt, dass diese Verbindung "etwas ganz Besonderes" sei. Brittani sei "keine öffentliche Person", habe nie "Spielerfrau" sein wollen und lebe lieber fernab des Rampenlichts.

Vor Brittani war Aaron mit prominenten Frauen liiert. Er war 2021 bis 2022 mit Shailene Woodley (34) verlobt, davor von 2017 bis 2020 mit der früheren Rennfahrerin Danica Patrick (43) zusammen und von 2014 bis 2017 mit Olivia Munn (45). Aarons frühere Partnerin Danica hatte bereits im Mai 2025 im Podcast "Sage Steele Show" offen über ihre Beziehung mit dem Quarterback gesprochen. Sie behauptete, dass die Beziehung "emotional missbräuchlich" gewesen sei. Auch Shailene hatte sich in der Vergangenheit kritisch über die gemeinsame Zeit geäußert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Aaron Rodgers, Quarterback

Anzeige Anzeige

Getty Images Danica Patrick und Aaron Rodgers im Juli 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Shailene Woodley im Juli 2024