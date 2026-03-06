Vor 30 Jahren: Mit diesem Promi war Esther Schweins liiert

Esther Schweins (55) tanzt ab Freitag bei Let's Dance über das Parkett. Die Schauspielerin gehört seit mehr als 30 Jahren zum Showgeschäft und feierte Erfolge mit Rollen in Serien und Filmen wie "Das Superweib" oder "Der Trip – Die nackte Gitarre 0,5". 1996 übernahm sie die Hauptrolle im Film "Küss niemals deinen Chef", in dem sie eine Agenturchefin spielte, die sich in einen Bewerber verliebt. Ihr Partner vor der Kamera war damals Ralf Bauer (59). Was die Zuschauer nicht wussten: Am Set der Komödie hatte es auch privat zwischen den beiden gefunkt. Von 1995 bis 1997 waren Esther und Ralf ein Paar.

In jener Zeit feierte auch Ralf seinen Durchbruch mit der erfolgreichen ARD-Vorabendsserie "Gegen den Wind". Die beiden Schauspieler zeigten sich gemeinsam in der Öffentlichkeit und spielten noch weitere Male zusammen vor der Kamera. Auch nach der Trennung arbeiteten sie weiter zusammen. 1998 standen sie für den Film "Drei Tage Angst" gemeinsam vor der Kamera. Noch heute zeigen sich die beiden gemeinsam. Im Februar 2025 gab es in Baden-Baden eine exklusive Lesung mit dem Ex-Paar, bei der sie "in die Liebesbekenntnisse berühmter und weniger berühmter Frauen und Männer" eintauchten, wie Ralf auf seinem Instagram-Profil ankündigte.

Esther gilt heute offiziell als Single. Nach der Beziehung mit Ralf war sie mit dem mallorquinischen Landwirt Lorenzo Mayol Quetlas zusammen und bekam mit ihm zwei Kinder. 2017 starb ihr Partner im Alter von 53 Jahren an Darmkrebs. Seitdem stellte die Schauspielerin offiziell keinen neuen Mann an ihrer Seite vor. Ralf war nach Esther mit dem Model Shermine Sharivar liiert. Im Jahr 2023 verriet er gegenüber Berliner Kurier, dass er wieder vergeben sei. Mehr ist über seine aktuelle Beziehung jedoch nicht bekannt.

ActionPress Esther Schweins, Schauspielerin

Getty Images Ralf Bauer beim Filmfestival in München

RTL / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich, Esther Schweins, Massimo Sinató und Victoria Swarovski bei "Let's Dance" 2026

