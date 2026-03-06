Dieser Promi soll zuerst das "Let's Dance"-Parkett räumen

Heute Abend wird es ernst bei Let's Dance: In der ersten großen Liveshow der aktuellen Staffel müssen die Kandidaten zum ersten Mal zittern, denn erstmals wird ein Promi aus der Show gewählt. Während es in der Kennenlernshow vergangenen Freitag noch um die Verpaarung der Profitänzer mit ihren prominenten Partnern ging, steht nun die erste Entscheidung an. Eine aktuelle Promiflash-Umfrage [Stand: 06. März, 19:30 Uhr] zeigt ein deutliches Ergebnis: Von insgesamt 826 Teilnehmern stimmten ganze 472 (57,1 Prozent) dafür, dass Influencerin Vanessa Borck (29) als Erste das Parkett räumen soll. Deutlich weniger Stimmen erhielten Willi Banner (31) mit 68 Stimmen (8,2 Prozent) und Simon Gosejohann (50) mit 57 Stimmen (6,9 Prozent) auf dem zweiten und dritten Platz.

Unter einem Instagram-Beitrag von Promiflash zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Viele User kommentieren schlicht "Nessi" und sehen die Social-Media-Bekanntheit als erste Kandidatin für den Rauswurf. "Es dürfte schwer für Nessi werden, zumal ihre Profitänzerin neu bei 'Let's Dance' ist und sicher noch nicht viele Fans hat", spekuliert ein Nutzer. Ein anderer User meint: "Ist schwer. Sie hatten ja noch nicht viele Auftritte. Aber ich sag' mal der Simon Gosejohann, der wird es schwer haben." Auch Bianca Heinicke (33) wurde genannt: "Die mit den Kindernamen, Nessi oder Bibi", kommentiert jemand. Ross Antony (51) scheint hingegen bei den Fans beliebt zu sein – er landete in der Umfrage mit nur vier Stimmen auf dem letzten Platz und gilt damit als ziemlich sicher.

Schon in der Kennenlernshow vergangene Woche sorgte Vanessa für Gesprächsstoff. Die 29-Jährige tanzte damals gemeinsam mit Betty Taube (31) und Nadja Benaissa (43) einen Cha-Cha-Cha. Doch während die beiden anderen Frauen viel Lob von Zuschauern bekamen, fiel Vanessas Performance überwiegend negativ auf. Auf Instagram hieß es etwa: "Vanessa wirkt leider etwas storchig und der Größenunterschied zu Malika ist suboptimal." Auch andere Fans fanden klare Worte: "Nessi tanzt leider wie der Storch im Salat." Besonders ihre Körperhaltung und Unsicherheit wurden von den Zuschauern bemängelt. Die Jury war ebenfalls wenig überzeugt: Jorge González (58) und Motsi Mabuse (44) zückten jeweils nur vier Punkte, Joachim Llambi (61) sogar nur zwei.

RTL / Robert Grischek Die "Let's Dance"-Juroren Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

RTL / Jörn Strojny Vanessa Borck, "Let's Dance"-Kandidatin 2026

Let's Dance, RTL Ross Antony bei "Let's Dance"