Verwandelt sich Nicola immer mehr in Victoria-Beckham-Kopie?

Nicola Peltz-Beckham (31) sorgt erneut für Aufsehen – und das nicht nur wegen ihrer Schauspielkarriere. Die 31-Jährige scheint sich immer mehr an ihre Schwiegermutter Victoria Beckham (51) anzugleichen, was bei Fans und Beobachtern nicht unbemerkt bleibt. Sowohl die Schauspielerin als auch die Designerin posieren laut dem Magazin The Sun regelmäßig in hautengen Catsuits und setzen auf den charakteristischen Schmollmund, der seit Jahren zu Victorias Markenzeichen gehört. Jetzt teilte Nicola ein Oben-ohne-Spiegelselfie auf Instagram, auf dem sie nur eine Strumpfhose trägt, während sie sich auf ihren kommenden Ballerina-Film "Prima" vorbereitet. Das Foto erinnert stark an die schlanke Silhouette und den Stil, den Victoria seit Jahren pflegt – und sorgt sofort für Vergleiche mit der 51-Jährigen.

Die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Frauen gehen weit über einzelne Posen hinaus. Nicola hat ihre frühere blonde Haarfarbe aufgegeben und trägt nun eine brünette, schulterlange Frisur, die Victorias Styling verblüffend ähnelt. Auch bei der Mode scheint sich die Schauspielerin an ihrer Schwiegermutter zu orientieren: Sie wurde 2024 während der Fashion Week in Paris in einer ikonischen Dolce & Gabbana Bikerjacke gesichtet, die Victoria mehr als zwei Jahrzehnte zuvor getragen hatte. Sogar bei Partnerlooks und Social-Media-Gesten folgen Nicola und Brooklyn (27) dem Beispiel von David (50) und Victoria. Während David seinen Körper mit Tattoos für Victoria schmückt, trägt Brooklyn ein Bild von Nicolas Augen auf seinem Nacken. Das Magazin Tatler titelte 2022 provokant mit der Schlagzeile "Die neue Mrs Beckham" auf einem Cover mit Nicola.

Die Ähnlichkeiten wirken besonders pikant vor dem Hintergrund der anhaltenden Spannungen zwischen Nicola und der Beckham-Familie. Brooklyn soll seine Eltern auf Instagram blockiert haben und sie gebeten haben, nicht mit ihm zu interagieren oder ihn zu markieren. In einem Instagram-Post im Januar beklagte er sich darüber, dass Victoria beim ersten Tanz mit seiner Frau bei der Hochzeit dazwischengedrängt und sich "sehr unangemessen" verhalten habe. Bei der Londoner Premiere der Netflix-Serie "Beckham" im Oktober 2023 soll Victoria laut einer Lippenleserin ihre Schwiegertochter sogar als "Albtraum" bezeichnet haben.

Getty Images Victoria Beckham und Nicola Peltz Beckham bei der Premiere von "Lola" im Regency Bruin Theatre in Los Angeles

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham, März 2026

Getty Images Victoria Beckham, Oktober 2025

