LeAnn Rimes findet: Nach 15 Ehejahren wird alles einfacher

LeAnn Rimes (43) und Eddie Cibrian (52) können auf 15 gemeinsame Ehejahre zurückblicken. In einem Interview mit E! News ließ die Sängerin jetzt durchblicken, dass ihre Beziehung über die Jahre hinweg deutlich entspannter geworden ist. "Wir haben uns so sehr weiterentwickelt. Alles ist einfacher", erklärte LeAnn. Die beiden hatten sich 2009 am Set des Films "Northern Lights" kennengelernt, während sie beide noch mit anderen Partnern verheiratet waren. Ihre Liebesgeschichte sorgte damals für heftige Schlagzeilen und öffentliche Kritik. Doch nach über anderthalb Jahrzehnten hat sich das Leben des Paares deutlich gewandelt.

Mittlerweile führen LeAnn und der 52-jährige Schauspieler, der durch die Serie "The Young and the Restless" bekannt wurde, ein ruhiges Leben. "Wir haben so viel zusammen durchgemacht. Meine Stiefsöhne sind jetzt 22 und 18 Jahre alt. Sie sind erwachsene Männer. Und ich helfe ihm bei der Erziehung seiner Söhne – wir führen ein sehr ruhiges Leben, was wunderbar ist", schwärmte die Sängerin. Sie betonte außerdem, dass ihre Beziehung immer an erster Stelle stehe und sie viel Zeit gemeinsam lachend verbringen würden. "Er ist einfach ein guter Kerl. Wirklich", fügte sie hinzu.

Parallel zu ihrem Privatleben ist LeAnn auch beruflich aktiv. Für die Serie "9-1-1: Nashville", in der sie eine Rolle spielt, hat die Musikerin einen eigenen Song mit dem Titel "Wild Things Run" geschrieben. Der Track lief bereits in der Folge "Don Begins" und handelt von der komplizierten Beziehung ihrer Figur Dixie zu dem Charakter von Chris O'Donnell. LeAnn verriet, dass auch persönliche Erfahrungen aus ihrer eigenen Beziehung in den Song eingeflossen seien. "Auch in meiner Beziehung zu Eddie gab es ähnliche Elemente. Daher finden sich definitiv auch hier Spuren davon", erklärte sie in Bezug auf die emotionalen Parallelen zwischen ihrer Rolle und ihrem echten Leben mit Eddie.

Anzeige Anzeige

Getty Images LeAnn Rimes bei den 59. CMA Awards im Music City Center in Nashville

Anzeige Anzeige

Getty Images LeAnn Rimes und Eddie Cibrian, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Eddie Cirbrian und LeAnn Rimes bei einer Fashion Show