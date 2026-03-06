Rückschlag: Margot Robbies "Ocean's"-Film verliert Regisseur

Margot Robbie (35) muss einen herben Dämpfer für ihr großes "Ocean’s"-Prequel-Projekt hinnehmen: Der geplante Heist-Film rund um die Eltern von Danny und Debbie Ocean steht schon wieder ohne Regisseur da. Wie Entertainment Weekly berichtet, ist nun auch Lee Isaac Chung ausgestiegen, der die Inszenierung nach dem Aus von "Austin Powers"-Macher Jay Roach übernommen hatte. Das noch unbetitelte Prequel, das in den 60er-Jahren spielen und Margot gemeinsam mit Bradley Cooper (51) oder einem anderen Topstar vor der Kamera zeigen soll, verliert damit erneut seinen kreativen Kopf. Laut dem Branchenblatt geschieht der Abschied mitten in der laufenden Entwicklung des Films, an der Margots Firma LuckyChap eng mit Warner Bros. arbeitet.

Offiziell sprechen Studio und Produzentin von einer freundschaftlichen Trennung. Gegenüber dem Magazin erklärte ein Sprecher von Warner Bros., die Zusammenarbeit mit Lee Isaac sei aufgrund von "kreativen Differenzen" beendet worden. In einem gemeinsamen Statement von Warner Bros. und LuckyChap heißt es zudem: "Lee Isaac ist ein außergewöhnliches Filmtalent, dessen Vision und Zusammenarbeit für Warner Bros. und LuckyChap während dieses gesamten Weges von unschätzbarem Wert waren." Man betonte dort auch, dass die Erfahrung die "Begeisterung nur noch verstärkt" habe, in Zukunft erneut mit dem Regisseur zu arbeiten. Zuvor war bereits Jay Roach, der ursprüngliche Wunschkandidat aus dem Jahr 2022, vom Regiestuhl abgerückt. Im Laufe der Entwicklung waren erst Ryan Gosling (45) als möglicher Co-Star im Gespräch, später rückte Bradley Cooper als erster Anwärter an Margots Seite nach.

Auch "Wuthering Heights" musste zuletzt Kritik einstecken. Der Film, in dem Margot gemeinsam mit Jacob Elordi (28) vor der Kamera steht, wurde in den internationalen Kritiken eher verhalten aufgenommen. So urteilte das Magazin Boston Globe, dass "zwischen Margot und Jacob keinerlei romantische Chemie" bestehe. Ähnlich sah das auch Time Out, wo die Darbietung der beiden Hauptfiguren als "oberflächlich und wenig überzeugend" abgetan wurde. Jedoch gab es in den Medien auch begeisterte Stimmen, die Margot und Jacob als "gefühlsstark und faszinierend" lobten. Trotz der optischen Harmonie auf den roten Teppichen schien es den beiden vor der Kamera schwerzufallen, das Publikum von ihrer Liebe zu überzeugen.

Getty Images Margot Robbie bei Tropfest 2026 im Centennial Park in Sydney, Februar 2026

Getty Images Ryan Gosling und Margot Robbie

Getty Images Margot Robbie and Jacob Elordi bei der Premiere von "Wuthering Heights" im State Theatre in Sydney, Februar 2026