Ted Beckham will Beziehung zu Enkel Brooklyn retten

Ted Beckham möchte die Beziehung zu seinem Enkel Brooklyn Peltz-Beckham (27) nun trotz des anhaltenden Familienzerwürfnisses aufrechterhalten. Der 78-Jährige und seine Frau Hilary ließen es sich nicht nehmen, ihrem Enkel am 4. März zum 27. Geburtstag auf Instagram zu gratulieren: "Alles Gute zum Geburtstag Brooklyn. Ich hoffe, du hast einen fabelhaften Tag. In Liebe von Großvater und Hilary." Dabei postete Ted, anders als der Rest der Familie, auch Fotos von Brooklyns Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (31). Laut Daily Mail will der Großvater damit ein klares Zeichen setzen: Die familiären Spannungen sollen nicht noch eine Generation weitergehen.

Der aktuelle Familienzwist dürfte bei Ted schmerzhafte Erinnerungen an seine eigene jahrelange Entfremdung von seinem Sohn David Beckham (50) wecken, die Anfang der 2000er-Jahre begann. "Man kann Ted kaum dafür verurteilen, dass er in David und Brooklyn gerade das Spiegelbild seiner eigenen Fehler sieht", erklärte eine Quelle jetzt gegenüber The Sun. "Er kennt die Qual, aus dem Leben seines Sohnes ausgeschlossen zu sein. Er erinnert sich an die Jahre, die er mit David verloren hat, an die verpassten Geburtstage, an die Weihnachten, die in eisigem Schweigen verbracht wurden." Die beiden galten nach Teds Scheidung von Davids Mutter Sandra Georgina West jahrelang als zerstritten, bis ein Herzinfarkt von Ted im Jahr 2007 schließlich zur Versöhnung führte.

Berichten zufolge steht Brooklyn nach wie vor in regelmäßigem Kontakt mit seinen Großeltern. Der älteste Beckham-Sohn hatte vor einigen Wochen in einem Statement auf Instagram alle Verbindungen zu seinen Eltern gekappt und ihnen vorgeworfen, ihn sein Leben lang kontrolliert zu haben. David und Victoria Beckham (51) hatten ihm zwar zum Geburtstag gratuliert und dabei Kinderfotos geteilt, doch eine Reaktion blieb aus. Auch zu seinen Brüdern Romeo (23) und Cruz Beckham (21) soll der Kontakt abgebrochen sein. Es bleibt abzuwarten, ob Großvater Ted nun die Wogen wieder glätten kann.

Imago Ted Beckham, 2025

Imago David Beckham mit Victoria, Ted und Sandra Beckham in Windsor

Imago Ted Beckham mit Cruz, Romeo und Brooklyn Beckham, 2011