Erster "Let's Dance"-Exit: Für diesen Star ist heute Schluss

Bei Let's Dance steigt heute Abend die erste große Liveshow – und damit steht auch der erste Abschied der Staffel an. Neben der Jurybewertung entscheiden vor allem die Zuschauer, wer weiter um den Titel tanzen darf und wer das Parkett räumen muss. Einzig Joel Mattli und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev (35) waren schon vorab sicher: Sie hatten sich in der Kennenlernshow das "Safe Ticket" gesichert. Doch wer muss heute gehen? Es trifft Sonya Kraus (52) und ihren Tanzpartner Valentin Lusin (39). Das Duo konnte die Jury – Jorge González (58), Motsi Mabuse (44) und Joachim Llambi (61) – nicht vollständig überzeugen und erhielt 12 Punkte. Zusammen mit den wenigsten Zuschaueranrufen reichte das nicht aus: Für das Paar endet die Reise bereits in der ersten Liveshow.

Am meisten überzeugte heute Abend die Jury Ross Antony (51) mit seiner Tanzpartnerin Mariia Maksina (28). Das Duo wirbelte mit einem Charleston zu "I Don’t Feel Like Dancing" über das Parkett. Jorge vergab neun Punkte, Motsi und Joachim acht. Motsi lobte die Performance sogar als "mit Abstand der beste Tanz" des Abends. Auch die Zuschauer waren begeistert und hinterließen unter einem Instagram-Beitrag der Show Kommentare wie: "Ich kam aus dem Grinsen nicht mehr raus! Wie cool war das bitte! Man kann Ross nur gern haben" und "Ich habe es geliebt! Hat mir richtig gute Laune gemacht." Das Publikum ist sich wohl einig: Dieses Paar gehört zu den Favoriten der Staffel.

Doch bei aller Show-Freude sorgte die Jury heute Abend für reichlich Diskussionen. Viele Zuschauer empfanden die Bewertungen als besonders streng. Nach dem Cha-Cha-Cha von Anna-Carina Woitschack (33) und Evgeny Vinokurov (35) hagelte es auf X heftige Kritik. "Was ist mit Motsi Mabuse los? Vier Punkte für Anna-Carina? Für einen ersten Tanz war das sehr ordentlich", schrieb ein Nutzer. Ein anderer meinte: "Hä? Nur 14? Habe ich einen anderen Tanz gesehen?" In den sozialen Netzwerken herrschte große Verwunderung darüber, dass das Paar nach viel Lob in der Kennenlernshow dieses Mal deutlich schlechter abschnitt. Einige vermuteten sogar, dass die Juroren bewusst niedriger bewerten, um noch "Luft nach oben" zu lassen.

RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, die "Let's Dance"-Jury

RTL / Jörn Strojny Sonya Kraus, "Let's Dance"-Kandidatin 2026

RTL / Stefan Gregorowius Mariia Maksina und Ross Antony bei "Let's Dance" 2026

