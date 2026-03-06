Zara Larsson rechtfertigt ihren Abtreibungs-Kommentar

Zara Larsson (28) hat sich in einem neuen TikTok-Video zu ihrem umstrittenen Kommentar über Abtreibung geäußert und macht deutlich, dass sie zu ihrer Aussage steht. Die 28-jährige Sängerin hatte zuvor auf den Beitrag einer Followerin reagiert, die schrieb, ihr ungeborenes Baby habe bei einem Konzert noch "Midnight Sun" gehört, bevor sie es abtreiben ließ. Zaras Antwort darauf löste geteilte Reaktionen aus – während einige ihren schwarzen Humor lustig fanden, kritisierten andere den Kommentar als geschmacklos. Nun verteidigt sich die Schwedin in einem Video und erklärt: "Sorry, das ist lustig! Ich weiß nicht, was ich sagen soll, das ist lustig. Tut mir leid, wenn ihr keinen Humor habt."

Die Musikerin machte außerdem klar, dass sie nicht mit Menschen diskutieren wolle, die grundsätzlich gegen Abtreibung seien, da sie die Welt "zumindest in diesem Thema so fundamental unterschiedlich" sähen. Stattdessen richtete sie ihre Worte an jene, die zwar für das Recht auf Abtreibung sind, aber finden, dass das Thema zu ernst sei, um Witze darüber zu machen. "Ich möchte nur wissen, warum das so ist. Warum fühlt ihr, dass Abtreibung nur okay ist, wenn es eine sehr schwere Entscheidung ist, wenn es etwas ist, womit Frauen kämpfen müssen", fragte Zara. Sie betonte, dass Scherze über das Thema dabei helfen könnten, es zu enttabuisieren und offener darüber zu sprechen. Zudem forderte sie mehr Sexualaufklärung für Kinder sowie besseren Zugang zu Verhütungsmitteln und kostenlosen Kondomen. Abschließend verwies sie auf restriktive Abtreibungsgesetze, etwa in Texas, wo Frauen selbst dann keine Abtreibung bekommen könnten, wenn das Baby außerhalb des Mutterleibs nicht überleben würde, wie Just Jared berichtet.

Der kontroverse Kommentar war entstanden, nachdem eine Nutzerin auf TikTok ein Video von Zaras Performance ihres Songs "Midnight Sun" geteilt hatte. In der Bildunterschrift hatte die Followerin erklärt, dass sie zum Zeitpunkt des Konzerts unwissentlich schwanger gewesen sei und scherzhaft angemerkt, ihr Baby habe wenigstens noch den Song hören können, bevor sie es abtreiben ließ. Zara hatte daraufhin mit einem Wortspiel geantwortet und geschrieben: "I killed the performance and then you killed it after the performance." Dabei spielte sie mit der doppelten Bedeutung des englischen Wortes "kill", das sowohl töten als auch umgangssprachlich etwas richtig gut machen bedeuten kann.

Zara Larsson

Zara Larsson performt bei den Grammy Awards 2026

Zara Larsson, Sängerin