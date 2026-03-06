Serkan-Liebesgerüchte: Vanessa Brahimi teasert Statement an

Vanessa Brahimi hat sich zu den anhaltenden Gerüchten um eine mögliche Romanze mit Serkan Yavuz (32) geäußert – und ihre Worte werfen mehr Fragen auf, als sie beantworten. Im Interview mit Blitzlichtgewitter rang die Realitydarstellerin sichtlich um die richtigen Worte, bevor sie schließlich zugab: "Ich muss tatsächlich sagen, dass ich nicht wirklich weiß, was ich dazu sagen soll. Ich bin gerade noch nicht bereit, darüber zu reden, es ist viel passiert. Es ist eine sehr lange und sehr komplizierte Geschichte." Statt Klarheit zu schaffen, machte Vanessa das Thema noch mysteriöser und kündigte an: "Früher oder später wird man sich dazu äußern. Gerade bin ich noch nicht bereit dafür."

Die Influencerin verriet außerdem, dass sowohl sie als auch Serkan in naher Zukunft eine Stellungnahme abgeben werden. "Wir werden uns auf jeden Fall beide äußern, es wird auch einen Grund geben, warum wir das müssen. Es ist leider nicht vermeidbar. Wird man dann nächsten Monat sehen, warum", erklärte sie. Auf Serkans jüngste Aussage in seinem Podcast, in der er behauptete, er habe sich in den vergangenen Monaten "Liebe eingeredet", ohne dabei einen Namen zu nennen, reagierte Vanessa gelassen: "Ich schaue mir seinen Podcast nicht an, wenn er das so gesagt hat – ich weiß nicht, wen oder was er genau gemeint hat. Aber das wird man früher oder später sehen."

Die Spekulationen um die beiden Realitystars kochen bereits seit Wochen. Zuletzt brachte Vanessa mit einem Instagram-Schnappschuss von einem gedeckten Esstisch mit mehreren Pizzen die Gerüchteküche zum Brodeln. In der Fensterscheibe der Ferienunterkunft war die Silhouette eines Mannes zu erkennen. Bei ihm handelte es sich laut zahlreichen Fans um Serkan. Weder Vanessa noch der Ex von Samira Yavuz (32) klärten die Vermutungen über einen gemeinsamen Urlaub auf. Nun scheint es, als möchten die beiden die Fans nicht mehr lange im Unklaren lassen.

Anzeige Anzeige

Joyn Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz in "Das große Promi-Büßen"

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessabrahimi Vanessa Brahimi, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmerin