Nach Horror-Sturz: Lindsey Vonn zeigt sich beim Training

Nur 25 Tage nach einem der schlimmsten Stürze ihrer Karriere trainiert Lindsey Vonn (41) bereits wieder. Die Ski-Legende postete auf Instagram ein Video, das Millionen Menschen weltweit in Staunen versetzte – und das nicht nur wegen der gezeigten Übungen, sondern vor allem wegen der Umstände, unter denen sie stattfinden. Unterlegt mit Travis Tritts Song "It's A Great Day To Be Alive" sieht man Lindsey bei Beinstreckübungen an einem Kraftgerät, elektrischer Muskelstimulation am verletzten Bein sowie Schulter- und Rumpfarbeit mit leichten Gewichten. Den emotionalen Höhepunkt setzt sie am Ende des Clips: Sie erhebt sich aus dem Rollstuhl und stellt sich – gestützt an einer Wand – auf beide Beine. Lindsey selbst kommentierte die Aufnahmen mit den Worten: "Definitiv harte Zeiten, aber trotzdem dankbar – und weiterhin am Kämpfen. Das einzige Ziel ist, gesund zu werden. Ein Tag nach dem anderen. #icandothis."

Was Lindsey am 8. Februar 2026 beim Abfahrtslauf in Cortina d'Ampezzo erlebte, hätte ihr Leben für immer verändern können. Bereits nach wenigen Metern verhakte sie sich an einem Tor und stürzte mit voller Wucht. Die Diagnose ließ selbst erfahrene Mediziner schlucken: ein komplexer Schienbeinkopfbruch, ein Bruch des Wadenbeinkopfes sowie eine Fraktur am rechten Knöchel. Noch bedrohlicher wurde die Lage, als Vonn ein schweres Kompartmentsyndrom entwickelte – ein Zustand, bei dem sich Blut im Gewebe staut, den Druck ins Unerträgliche treibt und das umliegende Gewebe regelrecht zu zerquetschen droht. Insgesamt fünf Operationen waren nötig, um die schlimmsten Schäden zu beheben. Ihr Arzt Dr. Tom Hackett führte dabei eine Fasziotomie durch – ein Eingriff, bei dem beide Seiten des Beins aufgeschnitten werden, um den Druck zu entlasten. Lindsey ließ keinen Zweifel daran, was das bedeutete: "Dr. Tom Hackett hat mein Bein vor der Amputation bewahrt. Er rettete mich."

Die Sportlerin machte auch kein Geheimnis daraus, dass der Heilungsprozess nicht nur eine körperliche, sondern auch eine mentale Herausforderung ist. Sie sprach offen darüber, dass besonders die psychische Seite ihrer Genesung eine enorme Kraftprobe darstellt. Nun zeigt sie mit den Aufnahmen aus dem Kraftraum, wie sie diesen Kampf im Alltag angeht und ihren Weg mit ihren Fans teilt, die sie schon seit Jahren durch Höhen und Tiefen ihrer Karriere begleiten. Die Reaktionen auf ihren bemerkenswerten Fortschritt ließen nicht lange auf sich warten. "Es sieht so aus, als wärst du schon seit Monaten in der Reha. Du bist definitiv aus einem anderen Holz geschnitzt. Bleib stark", schrieb ein User unter den Instagram-Beitrag.

Anzeige Anzeige

Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn im Gym

Anzeige Anzeige

Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Lindsey Vonn bei der Streckenbesichtigung in Crans-Montana