Ruth Langsford schweigt über das Ehe-Aus mit Eamonn Holmes

Ruth Langsford (65) und Eamonn Holmes gaben im Jahr 2024 nach 14 Ehejahren und über 27 gemeinsamen Jahren ihre Trennung bekannt – ein Schock, den die Moderatorin nach eigenen Worten nicht kommen sah. Nun hat Ruth, die mit 65 Jahren plötzlich wieder Single ist, in einem Gespräch bei BBC Radio 2 klargestellt, dass sie niemals über die genauen Gründe für das Ehe-Aus sprechen wird. "Ich werde es nie tun. Du kennst mich, es ist privat und ich werde niemals die Einzelheiten besprechen, warum unsere Ehe zu Ende ging", erklärte sie im Gespräch mit Moderator Rylan Clark. Stattdessen wolle sie nur darüber reden, wie sie mit der Situation umgegangen ist und immer noch umgeht.

In ihrem neuen Buch "Feeling Fabulous" geht Ruth zwar nicht auf die Details der Scheidung ein, doch Rylan bemerkte, dass er ihre Emotionen beim Lesen spüren konnte. Die Moderatorin bestätigte, dass sie das Buch während der Trennungsphase geschrieben hat und darin beschreibt, wie sie sich mit großer Hilfe von Freunden wieder aufgerappelt hat. "Du hast mich in einem totalen Chaos gesehen und ich bin jetzt an einem viel besseren Ort, aber es hat Zeit gebraucht", gestand sie Rylan. Die Therapie, die sie in Anspruch genommen hat, bezeichnete Ruth als "das Beste, was ich je gemacht habe". Gegenüber der Daily Mail verriet sie, dass sie "gebrochen" gewesen sei – gebrochenes Herz, gebrochene Träume. "Wir alle haben ein Bild davon, wie wir denken, dass unser Leben und unsere Zukunft aussehen werden. Das war nicht meins. Ich war am Boden zerstört", so Ruth.

Ruth hatte nach eigener Aussage eine sehr glückliche Ehe geführt und sich nie vorstellen können, mit 65 plötzlich Single zu sein. Die Trennung kam für sie völlig unerwartet, und obwohl sie nun fast zwei Jahre zurückliegt, fühlt es sich für die Moderatorin an, als seien es erst zwei Monate. Eamonn ist mittlerweile eine neue Beziehung mit der 43-jährigen Katie Alexander eingegangen. Ob ihr Ex-Mann ihr Buch gelesen hat, weiß Ruth nicht. "Ich weiß es nicht", antwortete sie kürzlich bei Heart Breakfast auf die entsprechende Frage. In dem Buch geht es ihr vor allem darum, ihre Erfahrung zu teilen, wie es ist, wenn das Leben plötzlich eine andere Richtung einschlägt als erwartet.

Anthony Harvey/ Getty Images Ruth Langsford und Eamonn Holmes bei den "National Television Awards" in London

Getty Images Ruth Langsford bei der "Wicked" 2023 Media Night am Apollo Victoria Theatre in London

Getty Images Eamonn Holmes und Ruth Langsford bei den National Television Awards 2021 in der O2 Arena, London