Molas Body-Kommentare: Das sagt seine Ex Michelle Monballijn

Mola Adebisi (53) sorgt weiter für Wirbel: Nachdem der einstige Viva-Star in einem Podcast betont hatte, er habe "unheimlich Glück" mit dem After-Baby-Body seiner Frau Adelina Zilai (38), schlägt ihm im Netz massive Kritik entgegen. Nun meldet sich auch seine Ex-Partnerin Michelle Monballijn zu Wort. In einer Instagram-Story schildert die Schauspielerin, wie sie seine früheren Kommentare zu ihrem Aussehen erlebt hat – und beschreibt die gemeinsame Zeit als "sehr schwierig" und in vielen Momenten "toxisch". "Körperliche Bewertungen gehörten bei ihm leider zum Alltag. Mein Aussehen, mein Körper oder auch meine Kleidung wurden immer wieder kommentiert und bewertet. Rückblickend empfinde ich das als respektlos und sehr unangenehm", schreibt sie.

Besonders irritiert habe sie, dass Mola später öffentlich infrage gestellt habe, dass sie überhaupt ein Paar gewesen seien, obwohl Menschen aus ihrem Umfeld "ihn natürlich kannten und wussten, dass wir zusammen waren." Auch auf die gemeinsamen Dreharbeiten im Sommerhaus der Stars geht Michelle ein: Obwohl der Moderator vorher betont habe, wie sehr er sie möge, habe er sich in entscheidenden Momenten nicht klar an ihre Seite gestellt, sondern sie hinter den Kulissen eher ausgeklammert und die Gruppe gegen sie aufgebracht. "Für mich hat das damals ein sehr klares Bild hinterlassen. Deshalb halte ich heute bewusst Abstand", fasst sie ihre Haltung zusammen.

Die Äußerungen von Michelle treffen auf eine ohnehin aufgeheizte Stimmung: Viele Nutzer empfinden Molas Aussagen über Adelinas Körper nach der Geburt ihres Sohnes als problematisch und kritisieren den Fokus auf eine möglichst schnelle Rückkehr zum vermeintlich perfekten After-Baby-Body. Der 53-Jährige hatte im Podcast "Soul Over Beauty" von Alina Aura erzählt, er habe großes Glück, dass seine Frau schon kurz nach der Entbindung wieder sehr schlank gewesen sei und dies als "Segen" bezeichnet. "Die ist schwanger geworden, unser Kind ist jetzt 16 Monate alt, und, ich glaube, nach sechs Tagen sah sie schon wieder so aus, als hätte sie nie ein Kind gekriegt", erklärte er.

Imago, Imago Collage: Mola Adebisi und Michelle Monballijn

IMAGO / Panama Pictures Michelle Monballijn, Schauspielerin

Instagram / adelinazilai Adelina Adebisi und Mola Adebisi mit ihrem Söhnchen im April 2025