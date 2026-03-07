Nach Liebeskrise mit Rafi: Sam Dylan gibt Beziehungsupdate

Sam Dylan (35) und Rafi Rachek (36) nehmen beide an der dritten Staffel von "The 50" teil, die am 9. März auf Prime Video startet. Bei der Premiere der Show am vergangenen Donnerstag sorgte jedoch ein Detail für Aufsehen: Sam erschien ohne seinen Partner auf dem roten Teppich. Da die beiden Ende letzten Jahres eine öffentliche Liebeskrise durchlebten, regte das Fehlen von Rafi sofort Spekulationen über den aktuellen Status ihrer Beziehung an. Im Interview mit Promiflash nutzte Sam jedoch die Gelegenheit, um klarzustellen, wie es tatsächlich um ihre Partnerschaft steht und warum er alleine zur Veranstaltung kam.

Der Grund für Rafis Abwesenheit war denkbar unspektakulär: "Nicht, dass es gleich wieder heißt, wir seien getrennt. Rafi arbeitet hier im Krankenhaus. Und er ist direkt los, er will ja nie auf mich warten", erklärte Sam gegenüber Promiflash. Auf die direkte Nachfrage, ob die beiden ihre Liebeskrise überwunden hätten, gab sich der Realitystar optimistisch und liebevoll zugleich. "Wir bleiben für immer zusammen. Vielleicht haben wir irgendwann wieder eine Krise, man weiß es nicht. Rafi ist natürlich anstrengend, aber wir lieben uns für immer." Mit dieser Aussage dürfte Sam allen Trennungsgerüchten vorerst ein Ende gesetzt haben.

Vor drei Monaten sah die Situation zwischen Sam und Rafi noch deutlich angespannter aus. Auf der Weihnachtsfeier von Kate Merlan (39) sprach Rafi damals ganz offen über die Beziehungskrise und schilderte im Interview mit Trashkurs: "Es kriselt, da mache ich auch kein Geheimnis draus." Besonders die alltäglichen Reibereien sorgten für Zündstoff. Der Promi-Büßen-Kandidat erklärte genervt: "Der Typ hat fast zwei Stunden im Bad gebraucht für seinen Anzug. [...] Der bringt mich zum Ausrasten." Sogar private Nachrichten von Sam mit Worten wie "Wo bleibst du? Verfi**te Schei*e, ich raste gleich aus" zeigte der Realitystar damals dem Reporter.

Imago Rafi Rachek und Sam Dylan bei der Premiere von "The 50", März 2026

Imago Sam Dylan bei der Premiere von "The 50", März 2026

Imago Rafi Rachek und Sam Dylan beim "Katy's X-mas Wonderland"-Event von Kate Merlan, Dezember 2025